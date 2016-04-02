Властелин овец: Сеть порвало видео, как орки штурмуют промзону Авдеевки

В Сети набирает популярность видео, в котором авторы попытались "воссоздать" битву за промзону Авдеевка с помощью гениального кинохита "Властелин колец".

В 3-минутном ролике рассказывается, что орки пытаются захватить цистерну спирта, который Путин мешает с парафином и пьет, чтобы лицо было гладким.

За несколько часов с момента публикации, оно набрало десятки тысяч просмотров и сотни перепостов в соцсетях и положительных комментариев.

"Спирт надо заменить на СТЕКЛОМОЙ! Вата пьёт только СТЕКЛОМОЙ! Могут обидеться за искажение исторических фактов! Автору УВАЖУХА!!!" — говорит Сергей Марков.

"ОБСЕ зачёт!) Палец вверх и ждём продолжения!", — требует Ergo Proxy.

"Спирт наш", — комментирует видео Андрей Покотило.

"Рожи из-за русского тв!!! Давно так не смеялся, спасибо", — отозвался Дмитрий Кверти.

"Хороший документальный фильм", — считает Алекс Л.

"Теперь Властелин Колец уже не фэнтези, а документалка...)) "Это зрада, Гриша")))", — считает Igor Nebo.

"Эта пять! Ждём следующих серий о гоблинах Горловки", — выразил пожелание iomark04.

Напомним, в боях за промзону Авдеевки были уничтожены десятки боевиков ДНР и российских военных, поэтому они иногда отказываются выполнять приказы и идти под пули.