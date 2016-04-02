Михаил Поплавский запустил собственное кулинарное шоу на телеканале "Эра", проект "Шеф-кухар країни" вернулся на телеэкраны в новом формате.

Теперь в нем Поплавский выступит в роли шеф-повара, в гости к нему приходят известные украинцы с авторскими рецептами блюд, которые они готовят вместе с ведущим.

Каждый выпуск будет включать рубрики "Кулинарные новости", "Полезно знать" и "Эко-тренд". По словам автора идеи — Михаила Поплавского, идеология программы проста: "Українцям — українське!".

Первый выпуск программы в новом формате вышел в субботу, 2 апреля, в 7:30.

В своем Facebook Поплавский проанонсировал выход нового шоу и выложил фотографии со съемочной площадки. Кроме певца Павла Зиброва, который стал гостем первой программы, в студии у шоумена побывали певица Наталия Бучинская, поэт и певец Анатолий Матвийчук, телеведущие Петр Мага и Константин Грубич.

Михаил Поплавский будет приглашать в гости артистов, спортсменов, музыкантов, режиссеров, продюсеров и рестораторов. "Эксклюзивные истории, музыкальные премьеры, авторские рецепты, приправленные украинским юмором, — все это в новом формате кулинарной программы "Шеф-кухар країни", — обещает автор.

Продакшн Михаила Поплавского до июня 2014 года выпускал национальные телепроекты "Українська пісня року", "Крок до зірок", "Мамо, вічна і кохана", Шевченківський вечір "Ми діти твої, Україно" на "Первом национальном", но после смены руководства государственной телекомпании договор о ретрансляции передач был расторгнут.

Фото: facebook.com/MMPoplavskiy, видео: Шеф Кухар