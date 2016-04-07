Мария Бурмака объяснила, почему Украине стоит отказаться от российской музыки и сериалов

В то время, когда страна находится в состоянии войны, стоило бы отказаться от российского медиа-продукта в украинском эфире в пользу собственного производства.

Об этом народная артистка Украины, певица Мария Бурмака рассказала на чате в "Главреде".

"На самом деле, я думаю, стоило бы отказаться от российского продукта в пользу собственного производства", — сказала певица.

По ее мнению, часто российский медиа-продукт — это продукт идеологический.

"Мы находимся в состоянии войны, и, конечно, свой продукт (музыку, сериалы, телепроекты) нужно видеть на экранах. Иначе идет война в тылу. Но, конечно, это непростой вопрос, поскольку речь идет о медиа-бизнесе, в котором свои законы. А медиа-менеджеры и медиа-владельцы, наверное, имеют массу аргументов против. Здесь им следовало бы, возможно, отступить от бизнес-интересов и спросить у своей совести. Если она, конечно, у них есть.

Только недавно мы узнали о реальных собственниках некоторых медиа-каналов, и не факт, что узнали правду. Если же канал обслуживает врага, то о какой совести и о принадлежности к какой стране можно говорить?

...если реально смотреть на вещи, то в пользу сотрудничества с европейскими медиа-производителями как на уровне закупки продукта, так и на уровне совместного производства. Вот, например, поляки — почему бы не снимать украино-польские сериалы и показывать и у нас, и у них? Но, конечно, я не бизнесмен и могу мыслить только моральными категориями", — подчеркнула певица.

Напомним, ранее сообщалось, что более полусотни украинских исполнителей и групп выступают против квотирования, предложенного министром культуры Вячеславом Кириленко, который пригрозил забрать лицензии у радиостанций без украинских песен.