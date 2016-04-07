Пластинку "сварил" известный берлинский музыкант, который является выходцем из Харькова, отметил Шерстюк.
В пятницу, 1 апреля, в Германии стартовали продажи сборника современной украинской музыки Borsh Division — Future Sound of Ukraine.
Об этом бас-гитарист Kozak System Владимир Шерстюк написал на своей странице в Facebook.
В то же время он уточнил, что "сварил" пластинку известный берлинский музыкант, выходец из Харькова — Юрий Гуржи.
"…стартовали продажи сборника, в который вошел наш с Тарасом Чубаем трек "А уже лет 300", — отметил музыкант.
1 квітня в Німеччині стартував продаж збірки сучасної української музики Borsh Division - Future Sound of Ukraine, до як...Опубліковано Volodymyr Sherstiuk 6 квітня 2016 р.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская группа "Океан Ельзи" работает над созданием нового альбомом, последний диск музыкального коллектива — "Земля" — вышел в 2013 году.