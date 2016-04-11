"Лабутены" по-одесски: Сеть порвало видео выступления оркестра Нацгвардии

Новый кавер на хит группы "Ленинград" — "Экспонат" ("Лабутены"), в исполнении одесского оркестра Нацгвардии Украины, порвал Сеть.

За 14 часов с момента публикации видео одесской журналисткой Мариной Банделюк на своей странице в Facebook, импровизированный клип собрал более 60 тысяч просмотров, 1300 перепостов и порядка 2000 "лайков".

Не то, чтобы я любила творчество группы "Ленинград" и "Лабутены" в частности, но оркестр Нацгвардии сегодня составил серьезную конкуренцию Военно-морскому оркестру из Крыма", — написала она.

Большинство пользователей соцсетей благосклонно оценили выступление духового оркестра, показавшего шоу на Думской площади Одессы.

не то чтобы я любила творчество группы ленинград и лабутены в частности но оркестр нацгвардии сегодня составил серьезную конкуренцию военно-морскому оркестру из крыма :) Опубліковано Мариною Банделюк 10 квітня 2016 р.

"А люблю Ленинград. И это, реально круто звучит и выглядит. Особенно под стенами горсовета )))", — пишет Alla Yesina.

"Вот это я понимаю праздник, а не кобзоновские завывания из всех щелей))))", — считает Angela Aravina.

"Танцующего дирижера я в последний раз видела в бразильском хоре)", — заметила Alena Serkeli.

"Я тоже видел их выступление, взорвали Думскую. Красавцы!", — делится впечатениями Илья Деркач.

"Лабутены А Одессы нет", — критикует исполнителей Владимир Федорович.

"Ещё бы! Что им ещё играть, если теперь ничего, из того, что стоило бы играть, исполнять нельзя?" — печалится Tory VS.

"Молодцы )))!!!! Поднимает настроение однозначно кому не нравиться — просто не слушайте", — дает дельный совет Юлия Гуцул.

Напомним, юмористы из "Квартала 95" тоже показали пародию на "Лабутены" с Яценюком.

Фото, видео: Facebook Марины Банделюк