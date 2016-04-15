Положинский презентовал видео к фильму "Жива"

Сегодня исполняется два года второму музыкальному проекту исполнителя Александра Положинского — "Був'є".

Об этом написал сам музыкант у себя в Facebook.

"Год тому в этот день я был вынужден извиниться и признать, что многое из того, чего хотелось и что было обещано, не было сделано. Но сейчас мы наверстали упущенное — выпустили дебютный альбом, сняли и обнародовали два видеоклипа, записали кавер-дуэт с Виктором Павликом, создали саундтрек к художественному фильму. Более того, скажу по секрету, мы уже начали работу над новым альбомом, но "показать" что-то из него пока не можем. Зато сегодня действительно есть что показать! Долгожданная для нас и, надеюсь, для многих из вас премьера видео на песню к фильму Тараса Химича "Жива"!", — рассказал Положинский.

Режиссер Тарас Химич сюжет ленты держит в тайне, лишь загадочно отмечает: "Это история женщины, это не о войне, хотя автоматы там есть". Сейчас работа над фильмом продолжается, но уже, просматривая клип и слушая главный саундтрек, можно погрузиться в атмосферу фильма, в мир отношений главных героев, их мысли и мечты.

Напомним, Сашко Положинский объяснил, почему украинским певцам "Гремми" пока не светит.