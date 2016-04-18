Начался чат с певцом Yurko Yurchenko

На сайте "Главред" начался чат с украинским певцом, композитором, лидером группы "Юркеш", заслуженным артистом Украины Yurko Yurchenko.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда", узнать все о его возвращении на сцену, 20-летии творческой жизни, новом имидже и стиле в музыке, съемках клипа "100 секунд Vесны", запланированном осеннем туре "Ю.Ю.-20", деятельности как композитора (а ведь песни Юрка Юрченко исполняют Филипп Киркоров, Лолита и другие, и они получают премии), а также задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.