Такой культовой личности, как Путин, в РФ не было со сталинских времен — российский писатель

Президент Владимир Путин, контролирует в России все, и такого культа личности не было со сталинских времен.

Такое мнение высказал известный советский и российский писатель-диссидент Владимир Войнович в интервью Укринформ.

"Страной управляет один человек, и такого культа личности у нас не было со сталинских времен. Но тут надо прямо сказать, что дело тут не только в самой личности, но и в обществе, и в народе, которые создают для культа подходящие условия. Культовая личность, президент Путин, контролирует в стране все. Другие органы власти — парламент, суд — фиктивны, все без возражений исполняют волю "хозяина", — говорит писатель.

По словам Войновича, в РФ нет никакой демократии.

"Никакой демократии у нас нет, но справедливости ради скажу, что какие-то свободы, постоянно урезаемые, еще остались. У нас есть одна радиостанция, один телеканал, вещающий только в Интернете, одна газета и один журнал. Эти издания и их авторы, соблюдая некоторый политес, позволяют себе критиковать власть и даже самого президента, вот и я иногда что-то вякаю, чего в советское время в советских СМИ быть не могло. Но это все до поры до времени. Пока пропаганда, имея огромное влияние на население, обеспечивает существующей власти достаточную поддержку, выражающуюся очень высокими рейтингами, государство может позволить кое-что своим оппонентам. Когда сила пропаганды ослабнет, тогда возникнет новая ситуация", — подчеркнул он.

Напомним, ранее писатель заявлял, что Путин оказался заложником своего вранья и проиграл войну в Украине.