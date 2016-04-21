Yurko Yurchenko: рано чи пізно Україна стане музичною Меккою світу, якщо не втрутиться Юрій Лоза

На сайті "Главред" відбувся чат із співаком, композитором, лідером гурту "Юркеш", заслуженим артистом України, зіркою та секс-символом 90-х YurkoYurchenko, який після тривалої перерви знову повертається на сцену, зокрема, заявивши про себе новою роботою "100 секунд до весни". Спілкуючись із читачами, він розповів про те, з чим була пов'язана його творча пауза, що втримало його в Україні, коли він уже був однією ногою в Канаді, за якими напрямами тепер буде спрямована його діяльність, чому, навіть попри написану для Філіпа Кіркорова пісню "Сиртакі", його не можна записати у "ватники", якою була його остання пісня, яка перетнула кордон з "братським народом", як за роки незалежності змінився український слухач та його смаки, розповів про враження від свого великого сольного концерту 1997 року у палаці "Україна", зал якого суттєво постраждав від шалених шанувальниць Юрка, а також поділився більш інтимними спогадами.

Подаємо стенограму чату з YurkoYurchenko.

Sonya: Вы пишете песни топовым российским артистам, например, Филиппу Киркорову. При этому троллите в Интернете украинских артистов, например, написали стих про Святослава Вакарчука. Прокомментируйте свою позицию по отношению к артистам в России и Украине? Можно ли считать, что таким образом вы пытаетесь что-от доказать своим коллегам?

Yurko Yurchenko: Нельзя считать, что я таким образом пытаюсь что-то доказать своим коллегам, ибо я никому ничего не доказываю. Я — отдельная самодостаточная планета, со своим личным мнением обо всем происходящем. Объяснять юмор и сатиру не вижу смысла. Чувство юмора или есть, или его нет. Точно так же и чувство меры во всем. Все молодцы, всех люблю.

Figaro: Юрко, чи і досі ви, як композитор, продовжуєте співпрацювати з російськими артистами, навіть за нинішніх умов? Якщо так, то що спонукає до цього? Якщо ні, то — чи шкодуєте про це, чи часто вони зараз звертаються до вас із пропозиціями про співпрацю?

YurkoYurchenko: Остання пісня, яка перетнула кордон з "братським народом", — пісня "Сиртакі", яку зараз виконує Філіп Кіркоров. Це було у 2013 році. З тих пір жодна моя композиція не перетнула кордон. У "ватники" мене записати не вийде за жодних обставин, бо я "бішений" патріот.

Lidiia: Чи підтримуєте ви ініціативу ваших колег по сцені щодо повної заборони російського медіа-продукту в українському ефірі, принаймні під час війни? Чому, як думаєте, так не поспішають українці підтримати відповідну петицію до президента?

YurkoYurchenko: Не на 100%. Пчелы против меда… Російські артисти співають дуже багато моїх пісень. А все інше можна заборонити. :)

Yaroslavna: Юрко, расставьте точки над "і" в истории с Канадой — запутались:) Так вы уезжали? Если да, то почему решили вернуться? Или не уезжали, и то была просто шутка?) Вывезли ли в Канаду семью? И второй вопрос — поехали бы вы сейчас с концертом в Россию, если бы пригласили, предложив хороший гонорар? :) Если да — при каких условиях? Спасибо.

Yurko Yurchenko: По порядку. Я — человек мира, но преданный украинец и в душе не эмигрант. Единственное, чего мне не хватает, — это финансов. Тогда я смогу жить и в Африке, и в Канаде, и в Улан-Уде.

В Канаду я уезжал и возвращался. Мой дом — здесь.

Я не только не выступал в России, но за время "сумнозвісних подій" я не выступил ни с одним коммерческим концертом и в Украине. То есть с 2013 года я отказывался от всех коммерческих выступлений, не продал ни одной песни в Россию, хотя было очень много предложений.

Alex Gerasimyuk: Що відбувалося на інтерв'ю з Майклом Щуром? І як у нього справи в армії?

YurkoYurchenko: Це, напевно, найвідвертіше моє інтерв'ю за все моє життя. З одного боку, артист так не має поводитися, з іншого — я був абсолютно стовідсотково відвертий. Це навіть не інтерв'ю, а сповідь. Я дійсно був однією ногою на канадській землі. Тільки безмежна любов до українського чорнозему і вареників із вишнями мене зупинила. Слава Україні!

Pavlo: Скажіть, якими ви бачите шляхи, що здатні допомогти повернути уми людей на окупованих територіях до України? Що потрібно, аби Донбас і Крим стали українськими за суттю? І скільки часу на це може піти? Десятиріччя, століття, кілька поколінь?

YurkoYurchenko: Достатньо щирого бажання влади. А вона, на жаль, у цьому не зацікавлена. На мою думку, це її брудний бізнес. Я неодноразово бував у зоні АТО, і будь-який вояк може зі стовідсотковою впевненістю сказати, що якби був відданий наказ, ми б звільнили всі ці території за кілька діб, як і обіцяв нам великий обіцяльник. На жаль, час втрачено, і зараз ситуація дуже непроста та важка.

Helen Vovkotrub: Ви — патріот! Спілкуєтесь українською, перестали продавати свої пісні "глоткодьорам" з країни-агресора. Прошу, розкажіть про свої виступи в зоні АТО!

YurkoYurchenko: Я мало афішую свою волонтерську та благодійну діяльність, дотримуючись простої біблійної істини, що права рука не повинна знати, що робить ліва. Я досить часто бував у зоні АТО, навіть потрапляв під "Гради", скажу вам, це дуже страшно. Приїздив у госпіталі, в батальйони, щоб підтримати наших пацанів, возив свою самогоночку.

Figaro: Чи відчуваєте ви, як артист, різницю в умовах для своєї діяльності в залежності від того, хто є міністром культури в Україні? Як працюється за Кириленка, Нищука — післямайданних міністерств?

YurkoYurchenko: Міністерство культури існує паралельно з моєю діяльністю. Єдине, що мене пов'язує з цією інституцією, — це те, що я пив коньячок в останній день роботи міністра культури Василя Вовкуна, коли він вручав мені звання Заслуженого артиста.

Dinara: Наскільки виховані музичні смаки українців? Вони — вибагливі слухачі? Якщо так, то чим можна пояснити широкий попит на шансон чи доволі примітивну "попсу"?

YurkoYurchenko: Дуже просто. Процентне співвідношення "Ланосів" і нормальних машин — ви знаєте, на чию користь перемога. На жаль, я це все відчув на власній шкірі з досвідом роботи з гуртом "Юркеш". Деякі кола вважають наш гурт культовим, але в рамках всієї країни 57,5% навіть не чули, хто це. У тій самій Канаді чи США така музика займає лідируючі позиції. Не хочу виглядати занудою, тому скажу, що бачу тенденцію до росту музичних смаків серед сучасної молоді. Це мене дуже тішить. Тому я вірю, що рано чи пізно Україна стане музичною меккою світу, як свого часу Об'єднане Королівство зі своєю британською естрадою. Якщо не втрутиться Юрій Лоза. :)

Alia: Як на вас відобразилася фінансова ситуація в країні та війна: на чому доводиться економити, у чому доводиться себе обмежувати?

YurkoYurchenko: Я все життя не розкошую. Для мене це звичний стан. Артист повинен бути голодним і худим, як я. :)

ostap_g.: Як ви оцінюєте шанси Джамали на цьогорічному "Євробаченні"? Чи підходяща в неї пісня для такого конкурсу — зважаючи і на його політизованість, і на надмірну прихильність до різних, скажімо так, дуже оригінальних персон (аби не сказати, фриків)? Чи виникало у вас бажання взяти участь у цьому конкурсі? Так або ні — чому?

YurkoYurchenko: Вважаю Джамалу претендентом номер один на перемогу, і не тільки з цією піснею. Був упевнений, що якби вона поїхала з піснею "Smile", вона б виграла конкурс.

"Євробачення" — взагалі, конкурс, який не лежить у площині моїх уподобань. Я більше мрію про Wembley. У 2004 році гурт "Юркеш" брав участь у відбірковому турі "Євробачення" з піснею "Патріот". За офіційною версією, ми посіли третє місце, за неофіційною — здобули перше. Тоді ні я, ні Ані Лорак не поїхали — поїхали славнозвісні "Гринджоли". Ющенко, так!

Nemo: Що ви думаєте про суперечку на "Голосі країни" між Вакарчуком і Потапом? Чия позиція вам ближча в даній ситуації? Дякую.

YurkoYurchenko: Я не думаю, не бачив, не переглядав і не цікавився. Хоча моя стрічка в Фейсбуці потонула у цих подіях. Я до всього ставлюся з гумором, тому написав гумористичну оду про Славка Вакарчука, дуже добру оду, сприйміть її правильно, і висловив свою думку з приводу цькування Потапа. Підписуйтеся на мою сторінку і почитайте.

Игорь Пасько: Юрченко — это настоящая фамилия или псевдоним? Какой из трех Юрченко вам ближе всего: а) времен Вечірньої поп-школи, б) "Юркеш", в) нынешнее перевоплощение?

YurkoYurchenko: Я ще й в дитячий садок ходив. :) У людини є властивість змінюватися. Все тече, все міняється. Діалектика... Мені комфортно у будь-якому образі, коли я не йду проти власного відчуття. А я не йду.

Юрченко — це псевдонім. Справжнє прізвище — Нечистяк.

Татьяна Терентьева: Розкажи про свій сольник у 1997-му в палаці "Україна". На жаль, я не змогла на нього потрапити, а кажуть, що то був успіх! (Боже мій, як це давно було!:))

YurkoYurchenko: Мені здається, що мене там також не було. :) Це була остання крапка в існуванні проекту секс-символу 90-х. Після концерту палац культури "Україна" в ультимативній формі виставив мені рахунок на відшкодування збитків. Бо мої галасливі дівчаточки-фанаточки рознесли той зал вщент, а помадою подряпали 140-й "кабан Мерс" моїх друзів-бандюків. Вони сказали, що краще будуть робити концерти Шуфутинського і Кричевського.

Helen Vovkotrub: За які вчинки вам буває соромно, чи не зручно? Наприклад, не привітали людину з днем народження, а вона чекала. Совість потім не мучить?:)

YurkoYurchenko: Постійно соромно. Я дуже запальна людина, але і миттєво вистигаю й одразу прошу вибачення. Досі мені соромно, наприклад, перед водієм, який віз мене, п'яне бидло, з мого сольного концерту в Палаці культури "Україна" у 1997 році. Прошу вибачення у нього! Сподіваюся, що він зараз у чаті "Главреда".

Lyudmila Busha: Чи спілкуєтеся з кимось ыз українського шоу-бізу? І якщо так, то з ким і наскільки тісно? П.С. Рада Вашому поверненню.

YurkoYurchenko: Завдяки соціальним павутинкам я на постійному зв'язку з усіма колегами: з тими, кого добре знаю, і тими, кого менше. Вважаю, що ми живемо у найкращі часи, які тільки можна собі уявити. Тому насолоджуйтеся і підписуйтеся на мою сторіночку, бо ваші предки-фанатки не могли достукатися до мене за жодних обставин.

Alex Gerasimyuk: Чи є майбутнє в гурту "Юркеш"? Чи тепер вся робота буде в напрямі Юрка Юрченка? І які будуть пісні в Юрка Юрченка, ліричні чи драйвові?

YurkoYurchenko: Пісні будуть і ліричні, і драйвові. Гурт "Юркеш" існує, підкреслюю, саме існує. Тому що, на жаль, в українському просторі рок-н-рол пасе задніх. Записаний третій і четвертий альбоми гурту. Це музика для стадіонів — нагла, відверта і дуже смішна. "Юрко Юрченко" — це особисте, я б навіть сказав, інтимне. Тому всі ліричні пісні я вирішив випускати під цією маркою.

Zheka Bogutsky: З якою ціллю було прийняте рішення повернутися в поп-музику, якщо в душі ви радикальний панк, чи буде гурт "Юркеш" продовжувати свою діяльність?

YurkoYurchenko: Якби у 1997 році мені поставили питання про те, що я "в душі радикальний панк", я б віддав цій людині всі свої 27 доларів і розцілував. :) Значить, я не дурно топчу своїм 44-м цю грішну землю. Хеві метал не іржавіє!

Helen Vovkotrub: В альбомі "Юркеш" був трек "11 секунд тиші", наразі пісня "100 секунд весни". Чому саме такий вимір часу?

YurkoYurchenko: У нас є пісня "10 секунд тиші" з першого альбому "Ой", в другому альбомі є пісня "11 секунд тиші". Вгадайте, скільки "секунд тиші" буде в третьому альбому "Юркеш"? :) Найдивніше і найсмішніше, що дуже багато людей закачали собі рінгтони цих композицій, з чим я їх і вітаю. :)

Helen Vovkotrub: Чому для зйомок кліпу та ротації обрано саме пісню "100 секунд весни"? Розкажіть про зйомки кліпу? Чи є якась історія створення цієї пісні? Та чи будуть найближчим часом нові пісні "Юркеша"?

YurkoYurchenko: "100 секунд весни" — доросла філософсько-любовна лірика. Вона символічна для мене особисто. Історія дуже проста.

Планується альбом з такою назвою і осінній концертний тур "Ю.Ю.-20" до 20-річчя моєї творчої діяльності і бездіяльності. Відеокліп уже відзнятий, монтується. Наприкінці квітня, сподіваємося, буде презентація у всіх куточках телеефірів.

Zheka Bogutsky: Ви на довго повернулися, чи це разова акція перед наступним затишшям на 10 років?

YurkoYurchenko: А я, як дельфін, то злітаю до неба, то пірнаю до глибин. Можливо, завтра я і джаз заграю. Це підкаже моя пришелепувата муза.

Марина Задорожная: Yurko, ефектна поява! Скажіть, де ви були весь цей час, чи займалися творчістю? Знаю, що ваші пісні (як автора) співають відомі зірки російської естради, чи плануєте і надалі продавати пісні за кордон?

YurkoYurchenko: Так, дуже дорого. :)

Я для себе постійно є. У мене нема контракту з народом України чи Зімбабве про те, що я маю випустити якісь кілограми та кілометри пісень. Мені добре там, де я є, дякую Богові за те, що я є.

Игорь Заславский: Рад возвращению! Мне всегда нравилось ваше творчество! Вопрос: когда ожидать премьеры следующей песни? На каком направлением решили остановиться?

YurkoYurchenko: Я не останавливаюсь. Направление и название придумают неграмотные критики, пытающиеся "впихнуть невпихуемое" в рамки "попа" или рока. Я — универсальный уникал и уникальный универсал. Мою творческую деятельность и бездеятельность сложно с чьей-то сравнивать. Да, и у меня "звездная болезнь". :)

Наталія Регеша: Розкажіть нам про свої мрії, про плани на майбутнє. Дякую!

YurkoYurchenko: Плани на майбутнє — не більше, аніж на 20 хвилин наперед. Не існує ні майбутнього, ні минулого — є тільки тут і зараз. І зараз я тут.

Marina Grace: У якому новому музичному стилі хотіли б себе спробувати?

YurkoYurchenko: А я змішую все, чого навчився за все своє життя. При тому не спеціально, а так, як карта ляже. Я просто люблю творчість у будь-яких її проявах.

Ольга Мовчанюк: Как вы создаете вашу музыку? И как решаете, для кого из артистов писать песни? Это личная симпатия либо чистая коммерция?

YurkoYurchenko: Не то и не другое. Эти песни создаю не я. Они уже загружены на небесный сервер, а я — проводник и с помощью хорошо прирученной музы получаю ключи доступа к уже написанным произведениям. Специально ни для кого не пишу — не получается. Иначе муза меняет пароль.

Koto4ka: Чому ви вирішили повернутися у шоу-бізнес саме зараз? Чому була перерва, і як вона вплинула на вас як артиста? Дякую за відповідь!

YurkoYurchenko: Артист должен периодически брать паузу и не водить людей сусанинскими тропами, когда сам не знает, куда идет. Я живу намного медленнее, чем идет предложенное мне время. Мне 20 лет — вы просто поверьте, а поймете потом. :) Прошу пробачення, на автоматі відповів російськов мовов.

Ярина Косик: Чомy ви зникли з шоy-бізнеcy на довгий чаc?

YurkoYurchenko: Так треба. :)

Сергей Авдеев: Скажіть, будь ласка, коли буде найближчий концерт взагалі, і коли відбудеться в Києві?

YurkoYurchenko: Це не від нас залежить. Буде хліб — буде і пісня. :)

alex24: Юрію, скажіть, будь-ласка, коли можна очікувати від вас виходу нового альбому?

YurkoYurchenko: Восени.

Vadym Gryschenko: Коли будуть концерти?

YurkoYurchenko: Це питання до вас. Я пропоную товар, ви — покупці. Буде попит — будуть концерти. Не буде — заставимо. :)

Vadym Gryschenko: Вам потрібні музиканти?

YurkoYurchenko: Так.

Alex Gerasimyuk: Відродився Юрко Юрченко й одразу в тур? Чи не зарано? Можливо, потрібно трошки зачекати, розкрутитися?

YurkoYurchenko: Не треба нас розкручувати — всі квитки вже продані. :)

Zheka Bogutsky: Чи не хотіли б ви створити спільну пісню з "Братами Гадюкіними"? З ким із відомих людей хотіли би заспівати в дуеті?

YurkoYurchenko: Хотів би. Я дуже люблю цей гурт, можна сказати, виріс на ньому. Десь глибоко у душі я був засмучений, що мене не запросили на вечір пам'яті Кузьми. Планую і мрію про різноманітні дуети, несподівані і незвичні.

Zheka Bogutsky: Чи були ви знайомі з Кузьмою? Які у вас були стосунки? Як ставитеся до сьогоднішньої діяльності гурту "Скрябін" з іншими вокалістами?

YurkoYurchenko: Можу вважати себе другом Кузьми, але не близьким. До сьогоднішнього дня я не сприймаю Кузьму в іншому статусі, окрім як живим. Ми дуже близькі по духу з Кузьмою, по світосприйняттю.

За теперішнім "Скрябіним" не стежу, хоча вважаю, що пісні Кузьми мають жити. Сам із великим задоволенням із дозволу його мами хотів би виконувати деякі його пісні.

alex24: Назвіть, будь ласка, ваші найулюбленіші музичні гурти та жанри у музиці?

YurkoYurchenko: Степан Гіга.

Helen Vovkotrub: Розкажіть, будь ласка, про виступи, що вам найбільше запам'яталися з різного періоду вашої творчості. Які курйозні моменти ставалися під час виступів, підготовки, поїздок?

YurkoYurchenko: Не було ніяких курйозних моментів. Все дуже правильно, чітко і по графіку.

Анна Луговая: Юрий, планируете ли вы тур по Украине? Услышим ли новое звучание песни "Я йду"?

YurkoYurchenko: Так, обов'язково. Заради цього я і виліз із підпілля. :) Зараз найкращі діджеї і джедаї крутять ручки, щоб довести до досконалості і без того геніальний витвір мистецтва. А якщо серйозно, то вперше за 17 років я хочу віддати свій борг перед вдячними і терплячими слухачами, що чекали на виконання цих пісень так багато років. У концертному турі "Ю.Ю.-20" буде окремий блок — "діскатєка 90-х", де я виконаю у новому звучанні майже всі шедеври тих часів. Велкам. :)

Irina Tseluyko: Криворожский привет! Честно, даже и не знаю что спросить. Без всяких вопросов и уже давно — люблю, уважаю и обожаю этого талантливого человека! Могу поинтересоваться, ведет ли Ю.Ю. подсчёт своих творений за эти 20 лет (песен в своем исполнении и не в своем)? Хочю цифру! Жду новых песен, концертов и фото с Ю.Ю! Целую!

YurkoYurchenko: Привет Кривому Рогу, райончику Юбилейный, где я жил года 22 назад... Только сейчас начал наводить порядок в своих авторских правах. Оказалось, что в УААСПе (Украинское агентство по авторским и смежным права, — Ред.) зарегистрировано более ста песен, в "моем столе" — около двухсот, на кассетах и просто на бумагах — боюсь подсчитать сколько. Я пишу постоянно, потому что я пишу постоянно. :)

Валерій Кириченко: Хто в сім'ї найбільший шанувальник Ю.Ю.? Як дружина підтримує ваші ідеї? Діти мають схильність до музики?

YurkoYurchenko: Найбільший фан — моя доця Джулія. Вона вважає мене "фірмачом". Середульшому сину Джорджу — "до лампочки". Меншому Джастіну — "до двох лампочок". :) Я для них — друг. На жаль чи на щастя, вся самодіяльність у школі вистроєна на моїх дітях. Бог не обділив їх музичним талантом.

Прапор Едуард: Ви, Юрію, маєте образ такого собі мачо. Це своєрідний меседж з вашого боку? Мовляв, сірі мишки, сприймайте мене, як еталон! А чи етично так чинити? Адже не всі люблять гру на гітарі, довге волосся і гамірливі компанії з дівчатами.

YurkoYurchenko: Я не знаю, що тобі сказати. Таке виросло…

Vika Yagich: Юрко! Скажіть, то ви — вільний рокер, і тяжеляк — це ваша сутність, чи вам ближче до душі попса? Ви профі і тут, і там, але в якому стилі вам комфортніше? Ну, і П.С.: Коли втратив цнотливість? Розкажи про перший раз. Шаную твою працю. Ти — гордість України!

YurkoYurchenko: А якщо одна людина і плаче, і сміється, то яка вона — весела чи сумна?

Коли втратив цнотливість? У 14 років. У місті Бар Вінницької області, гуртожиток Барського педучилища. Дівчину звали Таня, вона з Бердичева. Я був на першому курсі, вона — на третьому. Моральна травма на все життя. :)

Helen Vovkotrub: Чи вмієте ви готувати? Яка Ваша улюблена страва?

YurkoYurchenko: Вмію. Бутерброд із червоною ікрою. :) А якщо серйозно, я готую дуже добре і вмію майже все. Багаторічне студентське й гастрольне життя навчило мене цьому.

Фото Владислава Мусієнка