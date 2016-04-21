1+1 медиа и FILM.UA объединились и организуют фестиваль

Новый фестиваль короткого метра под названием "Де кіно" появится в Украине благодаря FILM.UA Group и 1+1 медиа и пройдет в Киеве 23-24 сентября. Тема фестиваля - "Я знаю страну, в которой живу". Фестиваль фокусируется на коротких формах и берет ориентацию на мировые кино- и технологические тренды. Прием работ начнется 10 мая.

Название фестиваля символическое. Украинский кинематограф имеет мощный бэкграунд: Довженко, Параджанов, Ильенко. Легендарная эпоха, но она прошла. А о современном, технологическом, модном украинском кино слышно очень мало. Отсюда и название - "Де кіно".

"1+1 медиа много инвестирует в собственное производство, ведь мы убеждены, что будущее за национальным производителем. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии молодых талантов и кинопроизводства в целом. Но чтобы быть успешным и признанным кинематографом, больше нельзя сидеть в капсуле, - надо идти в ногу с миром, а значит и с новыми технологиями. Считаем, что фестиваль "Де кіно" станет важным этапом в формировании понятия "современное украинское кино", - отметил генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко.

Работы будут принимать в четырех небанальных номинациях: трейлер к собственному сериалу, вебизод, ремейк на известный фильм и фильм на мобильный телефон.

"Это первая ступенька, чтобы перейти на следующий уровень, ведь все чаще мировой кинематограф интересуется такими территориями как Украина. Например, в Европе запускаются медиа платформы с огромным количеством сериалов только для мобильных устройств, по сути это очень похоже на то, что мы хотим видеть в номинации "вебизоды". Мы ориентируемся на новые технологии и подходы к съемкам, о важности которых у нас еще не задумываются", - отметил соучредитель FILM.UA Сергей Созановский.

Сопредседателями жюри фестиваля станут продюсер FILM.UA Group Ирина Костюк и главный продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Елена Васильева. Фестиваль будет сопровождать мощная образовательная часть, финал уже хорошо известного питчинга The Next Big Thing-2016 также пройдет на фестивале. А специальным гостем события станет известный кинодеятель, опыт и экспертизу которого ценят во всем мире.

Призовой фонд. Денежное вознаграждение для обладателя Гран-при фестиваля составляет 50 тыс. грн. Кроме того, будут определены победители в каждой номинации, которые также получат ценные призы.