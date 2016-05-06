Шендерович о военном параде на День Победы: крутизна России — в возможности устроить ад

Крутизна России заключается в возможности устроить ад. Все войны, кроме Великой Отечественной, которые вела Россия за последние 100 лет, были империалистическими, захватническими и негодяйскими.

Так прокомментировал традицию военных парадов на День Победы российский писатель-сатирик Виктор Шендерович в интервью "Эхо Москвы".

"У нас 9 мая уже давно стало праздником амнезии и военного угара. Вот, две вещи мы празднуем: амнезию, принципиальное нежелание… не то, что мы чего-то не знаем… — принципиальное нежелание знать правду! Боязнь, страх, этот невроз узнать правду. Громкая амнезия. Торжественная! И в рамках этой амнезии надо возвеличить роль Сталина. Убийцы, развязавшего эту войну. Положившего миллионы людей, — подчеркнул писатель.

"По поводу этого громыхания, по поводу этих машин, которые сегодня опять будут радовать наш глаз. Эти орудия массового убийства — они про что? Этот парад — он про что? С какого боку мне радоваться этому "Буку"?.. Или это про то, что "мы можем повторить", как пишут идиоты, на импортных машинах? Так мы даже машины повторить не можем. Мы можем повторить только ад. И настаиваем на своем праздничном праве напоминать миру, что мы можем повторить ад", — заявил он.

"Наши войны за прошедший век — за целый век с маленьким перерывом на трагическую и великую Великую Отечественную войну, — все остальные войны — это войны империалистические! Захватнические. Негодяйские. Как начали в 20-м году с Польши, — и далее везде. Далее Западная Украина, Финляндия, и после войны опять далее везде. Будапешт, Берлин, Прага. Везде. И Вьетнам, анголы все эти бесчисленные и так далее. И дальше, когда уже империя распалась, продолжаем — Южная Осетия, Украина… Кому мы нужны, кто на нас нападает? На обладателей ядерного оружия", — отметил писатель.

По мнению Шендеровича, главная беда в том, что россияне гордятся этим.

"Они гордятся тем, что мы можем повторить, что мы крутые. Наша крутизна заключается в возможности устроить ад. Уже не всему земному шару, но близлежащим тем странам, которые по неосторожности оказались возле России, мы можем устроить ад. Мы этим гордимся? Ну, может быть, включить мозги и догадаться, что это дорого обойдется тебе самому?" — отметил Шендерович.

Российский сатирик предложил вспомнить простые исторические примеры "в диапазоне от Гитлера до Саддама Хусейна":

"Этот праздник обойдется дорого, прежде всего, тебе самому. Твои дети полягут, дурак. Тебя сделают нищим как минимум. Обворуют под это дело. Война — это лучший случай для воровства. Но это понятно. Это уж точно — мать родна. Дурак, вот эти детишки полягут на какой-нибудь войне, которую они придумают ради своего рейтинга", — возмущается Шендерович.

Напомним, ранее российский журналист комментируя парад в РФ написал: "Россияне снова готовы жить с голым задом ради некой великой цели, забыв все ужасы советской эпохи и с ностальгией вспоминая колбасу по 2 рубля 20 копеек".

фото: nexplorer.ru