Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидение-2016"

В столице Швеции Стокгольме в 22:00 по киевскому времени пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2016".

Как отмечается на официальном сайте "Евровидения", в первом полуфинале на сцену поднимутся представители 18 стран, в том числе и представитель России Сергей Лазарев, которого букмекеры называют в числе потенциальных победителей конкурса.

По условиям конкурса, в первом полуфинале за кандидатов на выход в финал голосуют страны-участницы, а также Испания, Франция и Швеция.

10 участников сегодняшнего полуфинала, набравшие больше всего баллов, попадут в финал. Всего же в финале, который состоится 14 мая, будут выступать 26 конкурсантов – по 10 победителей полуфиналов, а также 6 команд, попадающих в финал автоматически: представители стран так называемой "Большой пятерки" – учредителей конкурса (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка этого года - Швеция.

Полный список полуфиналистов выглядит следующим образом:

01. Финляндия – Сандья/Sing It Away

02. Греция – Argo/Utopian Land

03. Молдавия - Лидия Исак/Falling Stars

04. Венгрия – Фредди/Pioneer

05. Хорватия – Нина Кралич/Lighthouse

06. Нидерланды – Дауэ Боб/Slow Down

07. Армения – Ивета Мукучян/LoveWave

08. Сан-Марино – Серхат/I Didn't Know

09. Россия – Сергей Лазарев/You Are the Only One

10. Чехия – Габриэла Гунчикова/I Stand

11. Республика Кипр – Minus One/Alter Ego

12. Австрия – Зои/Loin d'ici

13. Эстония – Юри Поотсманн/Play

14. Азербайджан – Семра/Miracle

15. Черногория – Highway/The Real Thing

16. Исландия - Грета Салоуме/Hear Them Calling

17. Босния и Герцеговина – Дин, Далал Мидхат-Талакич, Ана Руцнер и Джала/Ljubav je

18. Мальта – Ира Лоско/Walk on Water

Певица Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 15 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.

Напомним, букмекеры пророчат Джамале второе место "Евровидении-2016".