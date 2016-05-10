Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидение-2016"

Певица Джамала выступит во втором полуфинале 12 мая.
Как отмечается на официальном сайте "Евровидения", в первом полуфинале на сцену поднимутся представители 18 стран, в том числе и представитель России Сергей Лазарев, которого букмекеры называют в числе потенциальных победителей конкурса.
По условиям конкурса, в первом полуфинале за кандидатов на выход в финал голосуют страны-участницы, а также Испания, Франция и Швеция.
10 участников сегодняшнего полуфинала, набравшие больше всего баллов, попадут в финал. Всего же в финале, который состоится 14 мая, будут выступать 26 конкурсантов – по 10 победителей полуфиналов, а также 6 команд, попадающих в финал автоматически: представители стран так называемой "Большой пятерки" – учредителей конкурса (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка этого года - Швеция.
Полный список полуфиналистов выглядит следующим образом:
01. Финляндия – Сандья/Sing It Away
02. Греция – Argo/Utopian Land
03. Молдавия - Лидия Исак/Falling Stars
04. Венгрия – Фредди/Pioneer
05. Хорватия – Нина Кралич/Lighthouse
06. Нидерланды – Дауэ Боб/Slow Down
07. Армения – Ивета Мукучян/LoveWave
08. Сан-Марино – Серхат/I Didn't Know
09. Россия – Сергей Лазарев/You Are the Only One
10. Чехия – Габриэла Гунчикова/I Stand
11. Республика Кипр – Minus One/Alter Ego
12. Австрия – Зои/Loin d'ici
13. Эстония – Юри Поотсманн/Play
14. Азербайджан – Семра/Miracle
15. Черногория – Highway/The Real Thing
16. Исландия - Грета Салоуме/Hear Them Calling
17. Босния и Герцеговина – Дин, Далал Мидхат-Талакич, Ана Руцнер и Джала/Ljubav je
18. Мальта – Ира Лоско/Walk on Water
Певица Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 15 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.
Напомним, букмекеры пророчат Джамале второе место "Евровидении-2016".