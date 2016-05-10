Отар Кушанашвили написал письмо Авакову

Скандально известный российский журналист Отар Кушанашвили, которому СБУ запретила въезд в Украину, не прекращает молить пустить его в нашу страну.

Об этом пишет ТСН.

Так, Кушанашвили на своей странице в Facebook написал развернутое письмо, адресованное министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Журналист попросил помощи у Авакова и спросил "как можно записать во враги друга?"

Впустите меня, я хороший "Я никогда не "нес себя, как вазу с цветами", и не где-нибудь на малой Родине моего покойного друга Кузьмы во Львове употреблял слово "аннексия", а в Москве на федеральном канале, и на федеральном радио горой стоял и стою за Савченко и Сенцова", — подчеркнул Кушанашвили.

Напомним, служба безопасности Украины запретила въезд в Украину скандальному телеведущему Отару Кушанашвили на три года.