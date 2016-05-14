Сегодня — финал "Евровидения-2016", Джамала выступит под 21 номером

Вечером в столице Швеции выступят 26 конкурсантов.
В субботу вечером, 14 мая, в Стокгольме (столица Швеции) состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение-2016".
Об этом пишет Укринформ.
Агентство уточнило, что представительница Украины — певица Джамала (Сусана Джамаладинова) — со своей песней "1944" будет выступать под номером 21.
Порядок выступлений конкурсантов в финале:
1. Бельгия;
2. Чешская Республика;
3. Нидерланды;
4. Азербайджан;
5. Венгрия;
6. Италия;
7. Израиль;
8. Болгария;
9. Швеция;
10. Германия;
11. Франция;
12. Польша;
13. Австралия;
14. Кипр;
15. Сербия;
16. Литва;
17. Хорватия;
18. Россия;
19. Испания;
20. Латвия;
21. Украина;
22. Мальта;
23. Грузия;
24. Австрия;
25. Великобритания;
26. Армения.
Напомним, 20 участников финала "Евровидения" были определены в двух полуфиналах, а остальные, в частности, страны "Большой пятерки" — основатели конкурса Британия, Германия, Испания, Италия и Франция, а также хозяйка мероприятия Швеция, попали в него автоматически.