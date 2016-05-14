Сегодня — финал "Евровидения-2016", Джамала выступит под 21 номером

В субботу вечером, 14 мая, в Стокгольме (столица Швеции) состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение-2016".

Об этом пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что представительница Украины — певица Джамала (Сусана Джамаладинова) — со своей песней "1944" будет выступать под номером 21.

Порядок выступлений конкурсантов в финале:

1. Бельгия;

2. Чешская Республика;

3. Нидерланды;

4. Азербайджан;

5. Венгрия;

6. Италия;

7. Израиль;

8. Болгария;

9. Швеция;

10. Германия;

11. Франция;

12. Польша;

13. Австралия;

14. Кипр;

15. Сербия;

16. Литва;

17. Хорватия;

18. Россия;

19. Испания;

20. Латвия;

21. Украина;

22. Мальта;

23. Грузия;

24. Австрия;

25. Великобритания;

26. Армения.

Напомним, 20 участников финала "Евровидения" были определены в двух полуфиналах, а остальные, в частности, страны "Большой пятерки" — основатели конкурса Британия, Германия, Испания, Италия и Франция, а также хозяйка мероприятия Швеция, попали в него автоматически.