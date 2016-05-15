Мир сказал да Украине: Джамала с победой возвращается домой, опубликованы фото и видео

Украинская певица Джамала, которая победила на конкурсе "Евровидение-2016", сегодня возвращается в Украину.

Она прибудет в аэропорт "Борисполь" в 18:35, сообщает телеканал "112 Украина".

Сама певица назвала Евровидение-2016 невероятным шоу.

"Знаете, была уверена, что когда ты поешь о правде, это может на самом деле тронуть людей. Я очень благодарна за это глобальной арене. Это было невероятное шоу. Теплая атмосфера и дружественная аудитория. Спасибо организаторам", — сказала она.

Поскольку традиционно страна-победитель принимает следующий конкурс Евровидения, в 2017 году он состоится в Украине.

Несмотря на то, что сама Джамала пока уверена только в том, что Евровидение-2017 пройдет в Украине и не делает заявлений насчет Крыма, пользователи соцсетей уже не только поздравляют певицу, но и выбирают подходящее для конкурса город на полуострове.

Вітаю @jamala!!!!! Це найкращий подарунок на мій День Народження! Слава Україні! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 14 мая 2016 г.





Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook поздравил граждан Украины и друзей в других странах с победой Джамалы в песенном конкурсе "Евровидения"

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа поздравляю всех граждан Украины и наших многочисленных друзей в других странах с блестящей победой Джамалы на Евровидении. Мы стали свидетелями невероятно огромного количества истинных ценителей таланта Джамалы, сторонников независимой Украины, союзников крымскотатарского народа", —написал он.

видео: 112 Украина