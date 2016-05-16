Мэры пяти украинских городов готовы принять "Евровидение-2017"

Мэры четырех областных центров Украины (Киев, Одесса, Днепропетровск, Херсон и Львов) выразили желание принять в своих городах песенный конкурс "Евровидение-2017".

Об этом сообщает Интерфакс.

Так, мэр столицы Виталий Кличко заявил о том, что Киев достойно подготовится для проведения Евровидения на самом высоком уровне.

"Киев во второй раз будет принимать "Евровидение", и мы сделаем все, чтобы осуществить необходимую подготовку и провести конкурс на наивысшем уровне. Мы уже начинаем готовиться", — цитирует мэра Киева его пресс-служба.

Одной из возможных площадок для проведения песенного конкурса Кличко назвал Национальный спортивный комплекс "Олимпийский", расположенный в центре города.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил, что в понедельник обратится к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением провести Евровидение-2017 в этом городе. "На завтра готовлю обращение к премьер-министру", — написал он на странице в

Городской голова Одессы Геннадий Труханов выразил мнение, что этот город достоин проведения Евровидения. "Площадкой, достойной проведения такого престижного конкурса, вполне может стать наша Одесса - многонациональный, красивый, европейский город с богатой историей и культурными традициями!" — написал он на странице в Фейсбуке.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовой заявляет о готовности города к проведению конкурса на высоком уровне при необходимости. "Если будет необходимость, Львов проведет Евровидение на высоком уровне. Мы всегда готовы проводить мероприятия на самом высоком уровне. Мы это показали, когда принимали Чемпионат Европы по футболу и Чемпионат мира по шахматам", — сказал он в эфире одного из телеканалов.

О готовности встретить гостей из разных стран на "Евровидении-2017" заявил и глава Херсона Владимир Миколаенко. Возможность проведения конкурса он назвал "стимулом для развития и инвестиций" "Такое событие имело бы не только экономическое, но и важное политическое значение. Но экономические факторы будут определяющими в принятии решения и представлении Херсона, как возможного места проведения Евровидения-2017. Нам нужен развитый аэропорт, современные дороги, европейская инфраструктура для приглашения гостей и лоббирование Херсона на национальном и международном уровне", — приводит его слова пресс-служба.

Напомним, украинская певица Джамала с песней "1944" победила в финале песенного конкурса "Евровидение-2016", который проходил в субботу в Стокгольме (Швеция). По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.