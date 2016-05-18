Начался чат с президентом "Территории А" Анжеликой Рудницкой и дизайнером Светланой Кубрак

Ко Дню вышиванки, 19 мая, в 10.00, на сайте "Главред" состоится чат с певицей, ведущей, художницей, ученым, общественным деятелем, волонтером, президентом творческого агентства "Территория А", президентом Фонда возрождения культурной среды Киева, членом Общественного фонда Святого Андрея Первозванного, заслуженной артисткой Украины, председателем Наблюдательного совета Национального конкурса "Благодійна Україна" Анжеликой Рудницкой и дизайнером и сооснователем дизайн-студии Svitlo, которая специализируется на создании эксклюзивной одежды и аксесуаров с этническими элементами Светланой Кубрак. Кстати, именно в Svitlo одеваются первая леди Марина Порошенко, ведущие Катя Осадчая и Соломия Ветвицкая, певицы Мария Яремчук и Наталья Валевская, актриса Ольга Сумская, а также и Анжелика Рудницкая.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.