Организаторы "Евровидения" не собираются пересматривать результаты конкурса

Организаторы песенного конкурса "Евровидение- 2016 " не будут пересматривать результаты голосования.

Об этом сообщается на странице "Евровидения" в Facebook.

Они официально заявили, что победа представительницы Украины Джамалы — в силе и не подлежит обжалованию.

Результаты останутся в силе.

Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union, EBU), организатор и владелец "Евровидения", ответил автору петиции на сайте change.org, который призвал пересмотреть результаты музыкального конкурса. По итогам обсуждения EBU постановил оставить Украину победителем "Евровидения-2016". "Мы понимаем, что не все согласны с итогами конкурса "Евровидение", однако на состязании, где результаты определяются на основе субъективных и часто очень личных мнений, всегда найдутся люди, которые не согласны. Несмотря на это, результаты останутся в силе", — говорится в заявлении.

На момент написания новости петиция, размещенная 15 мая на change.org, собрала 310 тысяч подписей.

Напомним, Мария Бурмака прокомментировала ситуацию вокруг победы Джамалы и пересчета голосов, как того требуют некоторые страны.