Украинский режиссер получила в Каннах приз за лучший сценарий

Сценарий "Когда падают деревья" украинского режиссера Марыси Никитюк победил на церемонии 10 сессии ScripTeast Award, которая проводилась во время Каннского фестиваля.

Об этом написал продюсер будущей картины Игорь Савиченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что в этом году уже в десятый раз во время Каннского кинофестиваля была представлена награда ScripTeast имени Кшиштофа Кешльовського за лучший сценарий из Центральной и Восточной Европы, написанный и разработанный в рамках сценарного программы Независимого Кинофундации.

В программе приняли участие 11 проектов из 7 стран Центральной и Восточной Европы, а именно проекты из Польши, Румынии. Литвы, Болгарии, Словакии, Грузии и Украины.

По результатам предыдущих программ было создано 18 фильмов и еще 12 пока запущен в производство.

Консультативный совет объяснил свое решение: "В этом году награда имени Кшиштофа Кешльовського ScripTeast присуждается сценарию с невероятным кинематографическим потенциалом. Пьянящее соцветие персонажей и нарративов, сотканное, чтобы создать необычайный мир — одновременно страшный, волшебный, чувственный и захватывающий, и всегда очень настоящий. Писательская фантазия блестяще играет на страницах сценария и мы с нетерпением ждем экранного воплощения этого авторского видения ".

Кроме почетного звания сценарий Марыси Никитюк "Когда падают деревья" получил 10 000 евро на дальнейшее производство фильма.

Напомним, кинокритики освистали участников Каннского кинофестиваля.