Фильм о Майдане "Зима в огне" будет награжден американской телеакадемией

Документальный фильм о Революции Достоинства "Зима в огне: Борьба за свободу" был номинирован на "Оскар-2016" и будет награжден Американской телевизионной академией, той самой знаменитой, которая вручает ТЭФИ.

Режиссер Евгений Афинеевский рассказал о создании фильма, о его восприятии в Европе и о своих будущих планах, пишут Подробности.

По словам режиссера, при создании фильма основной целью было осветить все происходящее на Майдане Независимости.

"Зима в огне" не только открывает людям глаза на происходящее, он учит чему-то. Когда создавалась картина, основным было рассказать вот эту историю, историю, что люди вместе могут достигнуть большего" — отметил он.

Кроме этого, Афинеевский заявил, что европейские зрители в восторге от кинокартины и что их интерес к Украине не пропадает.

"Завтра я улетаю в Брюссель, где предстоит показ "Зимы в огне" для Европарламента. Из моего опыта показов в британском парламенте могу сказать, что для них это контрастный душ, когда они увидят "Зиму в огне". Такое ожидается и в Брюсселе" — говорит создатель фильма.

По поводу своих будущих творческих планов Евгений рассказал, что хочет снять фильм по роману Сергея Лойко "Аэропорт". Его книга также сейчас расходится по миру.

Как известно, в Лос-Анджелес украинская лента не получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Напомним, мировая премьера киноленты состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2015 года. Также картина была показана на международном кинофестивале в Торонто в секции документальных фильмов, где заняла первое место.

Видео: Подробности UA