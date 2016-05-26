Путин не встретится с Элтоном Джоном, Песков назвал причину

В начале следующей недели (30 мая — 5 июня) в Москве президент РФ Владимир Путин не сможет встретиться с британским певцом и музыкантом Элтоном Джоном из-за несовпадения графиков.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Агентство уточнило, что 30 числа исполнитель даст концерт в столице России.

"К сожалению, графики не совпадают, но это не значит, что такая встреча не может состояться в следующий раз", — отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Элтоном Джоном, известным в мире своей благотворительную деятельность в сфере борьбы со СПИДом, и вручил ему футболку с изображением осужденного в РФ Олега Сенцова.