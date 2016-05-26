Советский писатель рассказал, чего очень боятся власти России

В Российской Федерации нет никакой реальной политической оппозиции президенту страны Владимиру Путину, власти очень боятся определенности.

Об этом советский поэт, прозаик, экс-главред журнала "Огонек" Виталий Коротич рассказал в интервью изданию "Гордон".

В то же время он подчеркнул, что на территории страны сильны олигархи.

"Российская власть боится определенности, боится вынести Ленина из Мавзолея и похоронить его, как положено, побаивается визга коммунистов", — отметил литератор.

По его словам, коммунизм и фашизм — болезни голодных людей. "Власть не распаляет страсти и боится резких движений. Народ устал. Поэтому слушает попсу, смотрит футбол, дурацкие сериалы и радуется, что в супермаркетах все есть", — добавил Коротич.

"Сейчас очень сильны олигархи. Но даже самые упрямые из них понимают: если ослабить крепкую лапу у государственного руля, все может задвигаться, как опрокинутое блюдо с холодцом, и очень боятся этого", — подчеркнул поэт.

Напомним, ранее российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявлял, что в РФ положение президента страны Владимира Путина делает стабильным чрезвычайная инфицированность русских имперской идеей.