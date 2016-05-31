Савченко рассказала о письме Джамале из-за решетки

Помилованная в РФ летчица, нардеп Надежда Савченко заявила, что перед конкурсом "Евровидение-2016" из российского СИЗО написала письмо украинской певице Джамале (Сусана Джамаладинова), сообщает 112.ua.

Об этом она сказала журналистам в Киеве возле здания Верховной Рады.

В то же время народная избранница уточнила, что решила обратиться к исполнительнице с посланием после того, как ее очернила Россия.

"Как-то адвокат пришел и сказал, что Джамала будет ехать на "Евровидение", напиши ей что-то. Я говорю, что я не поклонник попсовой музыки, я люблю рок, фолк, я люблю живую музыку", — отметила политик.

По ее словам, она "не знала Джамалу как певицу". "К сожалению, я не могу пока человеку что-то написать, как-то не идет у меня от души. Потом я посмотрела, как Россия ее очернила, как только она еще собиралась на "Евровидение"…", — подчеркнула Савченко.

"… как только я услышала, что о ней сказали, я сразу поняла, что я этого человека понимаю. То есть так, как про нее говорят, я ее поняла, я уже знала, что ей написать, я ей написала", — добавила собеседница журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Джамала победила на конкурсе "Евровидении-2016", выборов право на проведения следующего мероприятия на территории Украины. Узнать больше о достижении нашей соотечественницы можно здесь.