"Хорошего вам настроения": Сеть взорвала песня Семена Слепакова о высказываниях Медведева

Российский юморист и шоумен Семен Слепаков записал новую песню по мотивам высказываний российского премьера Дмитрия Медведева во время скандального визита чиновника в незаконно аннексированный Россией Крым.

Об этом пишет Сегодня.

Песня Слепакова называется "Обращение к народу".

В припеве он цитирует слова Медведева, ставшие мемом: "Денег нет, но вы держитесь". Российский премьер произнес их, когда в сопровождении охранников подошел к группе жителей Феодосии. Они начали протягивать ему документы с просьбой посодействовать в решении их проблем. Из толпы люди кричали, что в их городе процветает коррупция и круговая порука. В ответ Дмитрий Медведев пообещал разобраться в ситуации.

В завершении встречи, которая длилась чуть меньше двух минут, одна из ее участниц пожаловалась на маленькую пенсию. В ответ на это Медведев произнес фразу: "Просто нет денег. Найдем деньги — будет индексация. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".

В той песне резидент Comedy Club от имени рабочего тракторного завода обращается к олигархам и чиновникам. "Я понял, все исправится, когда подорожает нефть. А что бл...дь, если нет? Че будет, если нет", — поет Слепаков.

Напомним, в соцсетях затролили общение Медведева с пенсионерами Крыма.