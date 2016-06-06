Сергей Шнуров потролил русских: назвал "дар"

Известный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что русскому народу даровано небесами ощущение пиз**ца.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В то же время фронтмен коллектива подчеркнул, что соответствующему слову нет аналогов в других языках, и "никакие синонимы не спасут".

"Всякая русская мысль если и не упоминает прямо, то имеет его в виду. В начале было ощущение, то гнетущее и одновременно восторженное чувство, которому уже позже подобрали такое прекрасно точное слово — пиз**ц", — отметил музыкант.

Напомним, ранее Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о падении курса рубля, в котором высмеял валюту своего государства. Ознакомиться с его произведением можно здесь.

Фото: instagram.com/shnurovs