В финале "Игры престолов" покажут самый длинный эпизод

В финале шестого сезона "Игры престолов" покажут самый длинный за всю историю сериала эпизод.

Об этом пишут Вести, ссылаясь на JustJared.

Последняя серия выйдет в эфир 26 июня, она продлится один час и девять минут,

Эпизод назван "Ветра зимы" — по шестой части саги "Песнь льда и огня" американского писателя Джорджа Мартина. Ранее пресса писала, что, вероятно, в названии содержится намек на девиз семьи Старк "Зима близко", напоминающий о необходимости быть готовыми к войнам и суровым испытаниям.

Предпоследняя серия "Битва бастардов" продолжительностью 60 минут выйдет 19 июня. Из названия поклонники сериала сделали вывод, что в центре сюжета серии будет битва незаконнорожденных Джона Сноу (Кит Харингтон) и Рамси Болтона (Иван Реон).

Шестой сезон "Игры престолов" состоит из 10 эпизодов. Ранее продюсеры "Игры престолов" сообщали, что следующие два сезона сократят до 7-8 серий в каждом, после чего проект будет завершен.

Напомним, соблазнительная звезда "Игры престолов" позировала для глянца.