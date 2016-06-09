Российский кинематограф стал убыточным из-за Украины

Лишившись украинского кинопрокатного рынка, российские кинобоссы несут потери.

Об этом пишут Вести.

Напомним, после принятия ряда законов, защищающих наше информпространство, пробиться на широкие экраны могут лишь нейтральные соседские картины. По большей части комедии, но в любом случае уже с гораздо меньшим количеством экранов, чем раньше.

На первый взгляд, по словам киноэкспертов, наш рынок давал не такие уж и большие деньги российскому кино. Более ощутимые потери понес их телерынок, где оборот российских фильмов на нашем ТВ сократился в разы.

"После 2014 года российский телерынок потерял в Украине больше 25%, что касается кинорынка, то эта цифра меньше, — говорит продюсер Александр Роднянский. — Учитывая, что самый успешный, 2013-й, год закончился с такими цифрами: российский кинопрокат принес $1,2 млрд, а украинский — $140 млн. Это значит, что фильмы из РФ собирали в Украине как минимум десятую часть от общей суммы кассовых сборов".

Теперь сравним, что сейчас. В марте на экраны вышла комедия "Квартета И" — "День выборов 2". При бюджете в $2,5 млн в прокате в России собрала $4,6 млн, а у нас только $220 тыс. Хотя прежние их фильмы зарабатывали в Украине до $1 млн! И именно эта цифра могла принести картине прибыль, особенно, с бюджетом до $5 млн.

В Роскино в связи с ситуацией на кинорынке задумались о том, чтобы переформатировать систему распределения средств из госбюджета на фильмы (так называемые питчинги). Например, давать деньги тем режиссерам, чьи предыдущие фильмы посмотрело много зрителей. У нас же, объявляя очередной питчинг, в Госкино анонсируют, что готовы дать деньги на исторические и биографические ленты: например, о подвиге студентов под Крутами столетней давности и о воинах УПА 60-летней давности. Пойдет ли зритель в кинотеатр на такие картины — вопрос.

Напомним, продюсер назвал самую большую проблему украинского кино.