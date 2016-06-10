Universal Music Group заинтересовался творчеством Джамалы

На днях стало известно, что певица Джамала представит в этом году Украину на масштабном фестивале Wschód Kultury, который состоится в городе Жешув в Польше.

Об этом пишет Viva.

Но, на этом сюрпризы певицы не заканчиваются. Как стало известно, Джамала подписала контракт с самым большим в мире рекорд-лейблом Universal Music Group.

"Самый большой в мире рекорд-лейбл Universal Music Group через несколько дней издает мой альбом в Европе, а через месяц — в США. Впервые в истории компании американский офис заинтересовался материалом из Украины. Об этом мечтает каждый музыкант!", — поделилась певица.

Также Джамала призналась, что благодаря победе на музыкальном конкурсе "Евровидение-2016" у нее появилось большое количество поклонников из разных стран. "Особенно выделяется Турция, их СМИ на протяжении всей недели только об этом и говорили", — рассказала певица.

Напомним, Джамала в необычном образе спела отрывок из песни Адель.