Картину Айвазовского, которая хранилась в Крыму, Россия продала на аукционе

В Лондоне на "русских торгах" аукционного дома Christie's была продана картина "Кораблекрушение" Ивана Айвазовского, которая хранилась в Феодосийской галерее в Крыму.

Об этом сообщает Коммерсант.

"Один из топ-лотов аукциона, картина Ивана Айвазовского "Кораблекрушение", превзошла ожидания и ушла с молотка за 228,2 тысячи долларов", — пишет газета.

Торги проходили 6 июня. Всего было выставлено более 250 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства. Общий объем продаж составил 6,4 млн. долларов

Также на аукционе были выставлены полотна Бориса Григорьева, Льва Бакста, Бориса Кустодиева, Ильи Репина, Константина Коровина и Константина Сомова.

Отметим, что в Феодосийской картинной галерее хранится более 400 работ Ивана Айвазовского.

Напомним, работа Ивана Марчука ушла с молотка за 7,5 тысяч долларов.