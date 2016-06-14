Джамала посетила Литву и встретилась с Грибаускайте, опубликованы фото

Украинская певица Джамала (Сусана Джамаладинова) посетила Литву и встретилась с президентом страны Далей Грибаускайте.

Об этом глава государства написала на своей странице в Facebook.

В то же время она не уточнила, когда именно и где прошло мероприятие.

"Символично, что нашу страну во время 75-й годовщины массовых репрессий жителей Литвы посетила победительница "Евровидения", — отметила европолитик.

По ее словам, песня Джамалы о депортации крымских татар советской властью — "1944" — завоевала сердца европейцев и стала близкой для государства. Между тем сама исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото из Литвы.

Напомним, ранее сообщалось, что Джамала подписала контракт с самым большим в мире рекорд-лейблом Universal Music Group, а также представит Украину в текущем году на масштабном фестивале Wschód Kultury, который состоится в польском городе Жешув.

Фото: facebook.com/D.Grybauskaite, instagram.com/jamalajaaa