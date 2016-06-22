В Сеть попали фото съемочного процесса самой масштабной битвы "Игры престолов"

Телеканал НВО опубликовал несколько кадров, показывающих то, как создавалась самая масштабная битва за все существование сериала "Игра престолов" — схватка за Винтерфелл.

Об этом пишет Viva.

Телеканал HBO продолжает радовать поклонников телесериала "Игра престолов" новыми захватывающими сериями, наполненными различными событиями, которые просто не могут оставить никого равнодушным. К слову, к такому событию можно отнести битву бастардов в предпоследнем эпизоде сезона, во время которой Джон Сноу со своим войском боролся за Винтерфелл против Рамси Болтона.

Фанаты назвали сцену эпичной и грандиозной, и, вероятно, такой интерес со стороны зрителей, нашел отклик у создателей сериала, которые рассказали, как происходили съемки битвы. Известно, что для получение желаемых кадров режиссер эпизода Мигель Сапочник снимал 25 дней, на протяжении которых было задействовано 500 человек массовки, 70 лошадей и 160 тонн гравия. К слову, сцена в которой конница налетает на Джона Сноу в начале битвы, полностью была реальной.

"Это действительно 40 лошадей, со всех сил несущихся на Кита Харингтона. Камилла, ответственная за лошадей в сериале, каждый год просит, чтобы мы придумали для нее какую-то интересную задачу. В этом сезоне все было скучно: всадники просто ездили туда-сюда... Но ми наконец-то придумали, чем ей заняться", — рассказал исполнительный продюсер сериала Дэвид Бениофф.

Напомним, соблазнительная звезда "Игры престолов" позировала для глянца.