Украинцам покажут лучшие фильмы Каннского фестиваля

Уже в ближайшее время украинцы увидят лучшие фильмы Каннского кинофестиваля.

Выход почти полного состава каннской конкурсной программы в прокат — в такой короткий срок после завершения фестиваля — большая редкость для Украины, пишет Телеграф.

Таким образом украинцы смогут посмотреть шедевры конкурсной программы.

Конкретно зрители увидят такие фильмы, как: "Неоновый демон" Николаса Рефна, который выйдет 4 августа, "Джульетта" Педро Альмодовара — 11 августа, "Она" Поля Верховена — 22 сентября.

Социальная драма "Я, Дэниэл Блэйк" Кена Лоуча выйдет на экраны 11 ноября, а релиз "Патерсона" Джима Джармуша запланирован на 8 декабря.

Украинской премьерой станет черная комедия "В тихом омуте" французского кинорежиссера и сценариста Брюно Дюмона, которая выйдет 7 июля. В киноленте снялись звезды европейского кино Жьюлетт Бинош и Валерия Бруни-Тедески.

Напомним, оскароносный режиссер возглавит жюри Одесского кинофестиваля.