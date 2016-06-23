В Украине выпустили трейлер мультфильма "Микита Кожемяка": опубликовано видео

Украинская анимационная студия "Panama Grand Prix" совместно с "Ukrainian Film Distribution" обнародовали трейлер нового полнометражного анимационного фильма "Микита Кожем'яка".

Премьера мультипликационного фильма запланирована на конец 2016 года. Мультфильм принял участие в Каннском кинофестивале и получил контракты на кинопоказ в 15 странах мира.

Отмечается, что мультфильм покажут в Англии, Китае, Японии, Южной Кореи, Польши, Болгарии, Турции и других, пишет "УНН".

"Это удивительная сказка с захватывающим сюжетом и счастливым концом, в которой рассказывается о искренних чувствах, настоящей дружбе и о том, что геройство — не в физической силе, а в силе духа", — заявляют организаторы.

Мультфильм "Микита Кожемяка" продолжает историю известного героя Кирилла Кожемяки, который победил последнего Змея. Но на этот раз главным героем истории стал его 12-летний сын Никита, который не обладает необычайной физической силой отца и только благодаря силе характера должен победить Змея и спасти мир.

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