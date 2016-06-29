В Украине началась борьба за Евровидение-2017: желающих ждут 4 этапа отбора

В Украине началась официальная подготовка к Евровидению-2017 — Минкульт объявил конкурс среди городов — претендентов на проведение песенного конкурса, пишет Сегодня.

Стоит отметить, что желание принять у себя европейских гостей выразили многие крупные украинские города — Киев, Днипро, Харьков, Одесса, Львов, Черкассы, Херсон, Винница, Ужгород.

Теперь всем желающим придется пройти четыре этапа отбора. Первый — подача электронной заявки с подписью мэра, их будут принимать с 24 июня по 8 июля. Второй этап — предварительный анализ заявок с учетом финансовых возможностей города (8—15 июля). После этого 18 июля за рассмотрение заявок возьмется Оргкомитет по вопросам подготовки и проведения в Украине Евровидения-2017 и 22 июля объявит финалистов. Далее начнется самое интересное — выездная инспекция городов из шорт-листа. Представители Европейского вещательного союза и члены оргкомитета посетят города-претенденты, проверят местную инфраструктуру. Победителя, который примет музыкальный конкурс, объявят 1 августа.

Требования к городу-организатору уже переданы украинской стороне, они прописаны на 56 страницах!

"В частности, в городе должна быть арена вместительностью не менее 7000 зрителей, гостиницы разных ценовых категорий с удобным расположением относительно арены и центра города. Чрезвычайно важно наличие развитой и удобной транспортной инфраструктуры (к примеру, прямые авиарейсы из европейских столиц. — ред.). Также мы должны понимать о необходимости обеспечения безопасности участников и гостей Евровидения", — отметил министр культура Евгений Нищук.

Основной загвоздкой для Украины является наличие вместительной крытой арены. Лишь столичный Дворец спорта, способный вместить до 10 тыс. зрителей, обладает крышей. "Олимпийский", который недавно вместил около 85 тысяч на концерте "Океана Ельзи", не является полностью крытым стадионом. То же самое в Днипре, где есть современная "Днепр-Арена" (25 тыс. зрителей) и Львове с его "Ареной Львов" на 35 тысяч.

Напомним, ранее Нищук заявил, что Украина планирует потратить на проведение "Евровидение-2017" 14,5 млн евро.