Президент Кыргызстана порвал Сеть игрой на гитаре: опубликовано видео

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выпустил клип на песню собственного сочинения под названием "Судьбе назло".

Видео было опубликовано на Youtube два дня назад, 2 июля, и его посмотрели уже более 75 тысяч раз, gazeta.kg.

Атамбаев сам сочинил стихи и музыку для песни. На записи он также сам поет и аккомпанирует себе на гитаре. "Судьбе назло" — одна из первых авторских песен киргизского президента.

"Она мне в моей жизни была как девиз. Эта песня помогала мне пробираться через любые трудности в судьбе", — говорит Атамбаев.

Клип на песню смонтирован из кадров фильма "Провинциальный роман" режиссера Мелиса Убукеева.

Стоит отметить, что Алмазбек Атамбаев занимает должность президента Кыргызстана с декабря 2011 года.

Напомним, новый клип Алана Бадоева в первый же день просмотрели свыше 100 тысяч пользователей Youtube

фото: gazeta.kg; видео: ORDO production