Президент Кыргызстана порвал Сеть игрой на гитаре: опубликовано видео

Клип на песню "Судьбе назло" смонтирован из кадров фильма "Провинциальный роман".
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выпустил клип на песню собственного сочинения под названием "Судьбе назло".
Видео было опубликовано на Youtube два дня назад, 2 июля, и его посмотрели уже более 75 тысяч раз, gazeta.kg.
Атамбаев сам сочинил стихи и музыку для песни. На записи он также сам поет и аккомпанирует себе на гитаре. "Судьбе назло" — одна из первых авторских песен киргизского президента.
"Она мне в моей жизни была как девиз. Эта песня помогала мне пробираться через любые трудности в судьбе", — говорит Атамбаев.
Клип на песню смонтирован из кадров фильма "Провинциальный роман" режиссера Мелиса Убукеева.
Стоит отметить, что Алмазбек Атамбаев занимает должность президента Кыргызстана с декабря 2011 года.
Напомним, новый клип Алана Бадоева в первый же день просмотрели свыше 100 тысяч пользователей Youtube
фото: gazeta.kg; видео: ORDO production