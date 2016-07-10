На сайте "Главред" начался чат с певицей Ренатой Штифель.

Артистка презентует трек "Ты мой рай", записанный с саунд-продюсером Русланом Квинтой. На днях прошли съемки клипа Ренаты, в котором все трюки под водой и в павильоне певица исполнила сама. В арсенале певицы несколько саундтрек-треков к фильмам и сериалам. Одна из новых работ — песня и клип "Мама". Недавно Рената расширила свою творческую команду и начала работать с Яной Прядко и компанией "Master Management".

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