Джамала выступит на открытии Одесского кинофестиваля

Победительница "Евровидения-2016" украинская певица Джамала выступит на открытии 7-го Одесского международного кинофестиваля.

Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.

Открытие состоится в Одесском театре оперы и балета, куда ОМКФ возвращается после перерыва пишет strana.ua.

Фильмом открытия станет "Маргарита" Ксавье Джанноли, закроет фестиваль "План Мегги" Ребекки Миллер.

В рамках секции "гала-премьеры" кинофестиваля состоится премьера фильма "Светская жизнь" Вуди Аллена. Лента была представлена на Каннском кинофестивале. В широкий прокат в Украине кинолента выйдет 21 июля.

Кроме того, на ОМКФ будут представлены сразу 3 фильма-номинанта на Золотую пальмовую ветвь: "Джульетта" Педро Альмодовара, "Неоновый демон" с Эль Фанинг, Киану Ривзом и Кристиной Хэндрикс и фильм-обладатель премии FIPRESCI "Тони Эрдманн".

Фестиваль разделен на международную конкурсную программу, в которой будут соревноваться 12 лент со всего мира, национальной конкурсной программой полного метра (5 фильмов), 21 короткометражка поборются за приз в рамках национальной конкурсной программы короткого метра. Еще шесть лент будут представлены на конкурсе европейских документальных фильмов. С полной программой можно ознакомиться на сайте кинофеситваля.