Певица Рената Штифель — о квотах на украинскую музыку: творческих людей нельзя загонять в рамки

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей Ренатой Штифель. Юная артистка занимается вокалом и участвует в различных конкурсах с детства, а в 2012 году принимала участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение". Раннее Рената участвовала и в "Новой волне", где жюри конкурса высоко оценило ее вокальные данные. Сейчас, помимо пения, вторым страстным увлечением артистки являются мотоциклы, на которых она не только гоняет, но и стала собирать свою коллекцию байков.

Общаясь с читателями, она рассказала об их общем детище с композитором Русланом Квинтой — песне "Ты мой рай", клип на которую уже совсем скоро представит певица. По словам Ренаты, это были самые сложные съемки в ее жизни, поскольку всю трюки в нем она выполняла самостоятельно без дублеров и каскадеров, а часть его снималась вообще под водой. Кроме того, певица рассказала, как политическая ситуация в стране повлияла на частоту ее выступлений, как она оценивает введение квот на украинскую музыку, в каких социальных проектах она участвовала, а также в каком городе Украины следует проводить "Евровидение-2017".

Представляем стенограмму чата с Ренатой Штифель.

Mykola Petrun: Рената, на каких каналах планируется ротация клипа "Ты мой рай", и когда премьера клипа? P.S. Песня — бесспорный хит!

Рената Штифель: Премьера клипа "Ты мой рай" состоится в 20-х числах июля. Надеюсь, что нас поддержат все музыкальные каналы страны.

Lara: Как происходило создание клипа "Ты мой рай", кто помогал вам на съемочной площадке?

Рената Штифель: Над клипом мы работали целую неделю. Наша съемочная группа была очень большая. 40 человек — это только техническая команда. Плюс — более полусотни актеров массовых сцен.

Sunny: Расскажите о съемках нового клипа, что самое сложное было в этом?

Рената Штифель: Это были самые сложные съемки в моей жизни. Потому что режиссеры клипа ставили непростые задачи передо мной. Самым тяжелым для меня была подводная съемка, когда ты находишься на большой глубине — 5 метров, а давление как под 20 метрами.

1107: Рената, что или кто вдохновил вас на создание работы "Ты мой рай"? Будет презентация клипа или концерт в Киеве?

Рената Штифель: Сценарий клипа "Ты мой рай" родился у меня с режиссерами продакшена "Panacea Pictures". Мы вместе продумывали сюжетную линию, каждое движение камеры и схемы света. В этой работе были непростые трюки, над которыми я работала с каскадерами — они меня учили, но абсолютно все делала я сама. Смотрите премьера клипа на всех музыкальных каналах. Ближайший концерт будет в Одессе 30 июля.

Alisa Mon: Что вас вдохновило на написание новой песни?

Рената Штифель: Новая песня — это "ребенок" замечательного композитора Руслана Квинты, с которым мы не впервые работаем. Рада, что у меня есть возможность сотрудничать с людьми, которые меня хорошо чувствуют.

Галина Грецкая: Песня "Ты мой рай" очень отличается от других песен из твоего репертуара. Откуда желание исполнить кардинально новую песню, и как это отобразится на твоих будущих работах?

Рената Штифель: В этот раз мы с командой решили поэкспериментировать, создать что-то новое и интересное, стильное и модное. Хочется донести слушателям хорошее настроение и побольше улыбок.

Константин Романчук: Согласились бы вы стать актрисой в фильмах режиссеров вроде Пьера Вудмена и Марка Дорселя?

Рената Штифель: А Вы бы хотели, чтобы Ваша сестра или девушка снялись у этих режиссеров?

Malinka: Как влияет на ваш выбор концертных площадок и графиков выступлений нынешняя ситуация в стране? Для вас приемлемо выступать в России?

Рената Штифель: Конечно, последние два года график выступлений стал менее насыщенным. Но график работы над собой и новым материалом становится все более и более напряженным. Музыка всегда объединяла все народы и страны.

Malinka: Рената, бываете ли вы с выступлениями на фронте или освобожденных городах? Как вообще относитесь к таким концертам?

Рената Штифель: Не бывала я на таких концертах. Выступала часто в колониях и различных социальных акциях для переселенцев и семей военных. Как отношусь к этим концертам? Пою я для людей. Артист может вдохновить людей и отвлечь от жизненных проблем.

Алина Чалап: 1) У Вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о нем. 2) На какой вопрос вам хотелось бы ответить, но вам его никогда не задают? 3) Если б была возможность вернуться лет на десять назад, что бы вы изменили в своей жизни? 4) Книга, фильм, песня с которыми должен быть знаком каждый? 5) Возможно ли с Вами пообщаться в ВК? Очень ждём Вас в городе Старобельск (Луганская обл.)!

Рената Штифель: 1) Конечно, это — трудолюбие. Если много работать, можно добиться большого успеха.

2) Я об этом никогда не думала.

3) 10 лет назад мне было 13 лет, и я бы ничего не хотела изменить, так как у меня было прекрасное конкурсное детство.

4) Книга — "Парфюмер" Зюскинда. Она очень отличается от кинофильма.

Фильм — "Английский пациент".

Песня — сейчас я открыла для себя мировую песню Принца "Purple rain".

5) Это даже не обсуждается. Я всегда открыта общению.

Lika: Как вы относитесь к принятому закону о квотах на украинскую музыку? Планируете ли сами создавать больше песен на украинском языке?

Рената Штифель: Я считаю, что нельзя ставить творческим людям условия, загонять их в жесткие рамки. Музыка всегда объединяла народы, и неважно, на каком языке звучит песня. В моем репертуаре есть много украинских песен, которые я очень люблю. Есть среди них и знаковые для моего творчества.

Lika: Как вы считаете, где, в каком городе целесообразнее всего проводить следующее "Евровидение" и почему?

Рената Штифель: Хотелось бы, чтобы это был Львов. Тогда бы наши гости из Европы в полной мере смогли насладиться архитектурой и украинской культурой. Но если смотреть с точки зрения организации и готовой инфраструктуры, то проще всего это будет сделать в нашей красивой столице — в Киеве.

Gallina: Рената, скажите, сложно ли молодой артистке пробиваться на большую сцену, с чем возникают наибольшие сложности и проблемы? Часто ли приходится сталкиваться со стереотипным мнением, что путь на сцену молодая певица прокладывает через постель?

Рената Штифель: Давно уже не существует в нашей стране таких стереотипов. У нас очень много талантливых людей, и пробиваются только трудолюбивые. Иногда приходится подстраиваться под форматы, но мы стараемся идти нога в ногу с новыми тенденциями и стилями музыки.

Светлана Тимофеева: Вы от чего-то отказались прежде, чем стать популярной? От чего-то вам пришлось отказаться? И как вам удается держаться в такой форме?

Рената Штифель: Всю жизнь приходится делать какой-то выбор, от чего-то все время приходилось отказываться, например, в детстве от прогулок с друзьями, отношений, вкусного мороженого. В форме удается быть благодаря активному образу жизни, утренним пробежкам, правильному питанию и тренировок в спортзале.

Flash: Кто вам дает самые лучшие советы? Ваш кумир, человек, у которого вы многому научились?

Рената Штифель: Это всегда был мой папа, к которому я уже много лет прислушиваюсь. Родители всегда были для меня большой поддержкой. Также сейчас возле меня есть молодой человек, который дает ценные советы.

Flash: Какой самый интересный комплимент, который Вам делали? Не страдаете ли Вы звездной болезнью? Верите ли Вы в "конец света"?

Рената Штифель: 1. Самый простой, потому что он самый искренний.

2. Никогда не страдала. Всегда ставлю новые планки, новые цели, к которым можно уверенно идти, поэтому на "звездную болезнь" времени нет.

3. Ситуация, которая складывается на сегодняшний день, говорит о том, что люди сами себя могут уничтожить. Для этого не нужен никакой "конец света". Сегодня важно жить сердцем.

Flash: Как Вы относитесь к детям? Не хотели бы их завести?

Рената Штифель: Очень люблю детей и считаю, что это то, ради чего нам стоит жить. Это будет большим счастьем в моей жизни.

Flash: Кто из ваших родителей являлся главным авторитетом для вас?

Рената Штифель: Так как в нашей семье две дочери, моя младшая сестра — мамина, а я — папина. Папа всегда мечтал о сыне, поэтому я была воспитана как мальчишка, и до сих пор во мне есть черты мужского характера. Поэтому от меня бегут все мужчины. :)

Flash: Часто ли вы совершаете административные правонарушения?

Рената Штифель: Я — законопослушный гражданин нашей страны. Разве что перехожу дорогу в неположенных местах.

Flash: На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?

Рената Штифель: На дудуке. Мне нравится звучание этого инструмента. Его звук всегда касается моего сердца.

Flash: Кого вы можете считать своим врагом? Почему?

Рената Штифель: У меня нет врагов, я так думаю :) Я умею любить людей и быстро забываю все обиды и предательства.

Artyom Vdovenko: Мне очень нравится Ваше творчество. Вы очень талантливая певица с большим потенциалом. Скажите, а Вы планируете еще раз участвовать в отборе на "Евровидение" и других музыкальных конкурсах? И ещё интересно было бы узнать, какие у Вас есть хобби? Какая Ваша любимая певица и певец? И последний вопрос, а Вы планируете организовать фан-встречу с поклонниками Вашего творчества в Киеве, на которой можно было бы с Вами лучше познакомиться и пообщаться, может даже спеть вместе в караоке?

Рената Штифель: Представлять Украину на "Евровидении" — это моя детская мечта. Однажды, в 2012 году, я пробовала себя в национальном отборе, прошла в финал, была за шаг до победы. Это было хорошее испытание для меня и хорошая школа. Прошло немало времени, и я расту в творчестве, поэтому буду искать хорошую песню, чтобы иметь большие шансы принести стране победу.

Что касается хобби... Я — байкер, с восьми лет я езжу на кольцевых мотоциклах. Это увлечение уже стало моей жизнью.

Люблю разную музыку и разных исполнителей. Есть певицы, на песнях которых я развивала диапазон своего вокала и правильное звучание.

У нас в планах сделать фан-встречу в Киеве. В соцсетях приходит много просьб и сообщений сделать фан-встречу. Поэтому следите за моими страницами.

Наталия Кара: Рената, Вы — красивая девушка, с тонким эстетическим вкусом А кто или какая музыка оказала влияние на Ваш музыкальный вкус?

Рената Штифель: Я пробовала себя в разных направлениях музыки. Это была классика, рок, народные песни, баллады. В принципе, я до сих пор нахожусь в поиске своего стиля в музыке. Предыдущая была балладная песня о маме Юрия Рыбчинского, сегодня мы выпустили танцевальный поп-трек — "Ты мой рай". Это абсолютно разноплановые песни для разных аудиторий. И то, и то мне близко, и это не навязано мне никем — ни продюсерами, ни авторами.

Серий Додор: Рената, як ви ставитеся до реп-виконавців? І що ви скажете про спільну роботу з кимось із реперів?

Рената Штифель: Раньше часто слушала рэп. Это интересное направление в музыке. Насчет общей работы с рэпером можно подумать.

Анастасия Хорликова: Расскажи о своей семье. Как познакомились твои родители?

Рената Штифель: У меня чудесная семья. Родители, сестра, которые всегда для меня были и есть большой поддержкой, ради которых я готова пойти на все.

Моя мама работала парикмахером в мужском салоне, а папа еженедельно ходил к ней на стрижку. Через три дня после первого свидания они подали заявление в ЗАГС и через три месяца сыграли свадьбу.

Христина Поглод: Ти — дуже талановита молода співачка. Чи не хотіла б ти спробувати свої сили у відборі на "Євробачення-2017"?

Рената Штифель: В целом, хочу. И нахожусь в поиске хорошего материала, но будет ли это в 2017 году — покажет время.

Daniella: По вашему мнению, какое наибольшее достижение вашей жизни?

Рената Штифель: Победа во многих конкурсах, а у меня их было целых 42. А наибольшее достижение — еще впереди.

Leontiy Lenart: Рената, сейчас ты — яркая звезда на небе украинского шоу-бизнеса, профессиональная эстрадная исполнительница, имеющая свой стиль. А о чём ты мечтала в детстве? Кем тебе хотелось стать? Когда ты поняла, что большая сцена — это твоё призвание?

Рената Штифель: С детства я мечтала стать только певицей. Благодарна родителям, что они меня в этом поддержали. Мы старались писать авторские песни, шить костюмы, ездить на конкурсы. Эти старания дали результат.

Vyache Slav: Любимый торт?

Рената Штифель: "Наполеон".

Maksym Bukin Show: Как ты думаешь, кто чаще врет — мужчины или женщины?

Рената Штифель: Это зависит от человека и его воспитания. Мой жизненный опыт говорит о том, что больше склонны к этому все-таки женщины.

Alex Belyaev: Есть ли желание выйти на мировой уровень и создавать песни на иностранном языке?

Рената Штифель: Выйти на мировой уровень — это самая большая мечта. Я пела на многих иностранных языках: на латыни, на словацком, венгерском, немецком, французской, итальянском, английском. Но для этого нужно очень много работать над произношением.

Lana Melnik: Рената — замечательный человек, с огромной душой и большим серцем, очень талантливая певица. Рената — наш постоянный помощник в благотворительности. Вместе с Ренатой мы объездили огромное количество детских домов и интернатов, где она дарила свое творчество особенным детям. У меня вопрос к Ренате: планируется ли выпуск сольного альбома? Спасибо!

Рената Штифель: Спасибо огромное, я всегда рада помочь нашим деткам.

На данный момент уже достаточно материала для выпуска альбома, но сначала еще "добьем" несколько интересных композиций.

Елизавета Емельянова: Когда будет следующий хит?

Рената Штифель: Сейчас уже есть в планах написание новой песни. Я дала задание многим поэтам и композиторам.

Dmitry Trofimov: Это первая песня в более танцевальном жанре. В дальнейшем будут еще такие?

Рената Штифель: Это — не первая песня в танцевальном жанре, но в новом стиле — да. Дальше мы планируем двигаться в таком направлении.

Flash: Сколько времени ты сидишь ВК?

Рената Штифель: Стараюсь как можно больше общаться с моими поклонниками в соцсетях, но, к сожалению, много времени этому уделить не могу. Комментарии и сообщения всегда перечитываю.

Olya Ruchy: Сейчас стало очень модно выпускать под своим брендом одежду, аксессуары. А ты не хочешь что-то выпустить свое под своим брендом?

Рената Штифель: Да, сейчас многие артисты и актеры выпускают свои бренды. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. В нашей стране есть много талантливых дизайнеров. Но большое количество своих нарядов я продумываю сама.

Kristina Zagarina: О чём тебе больше всего нравится петь? Какие настроения, переживания ближе? Что ты хочешь донести людям через творчество?

Рената Штифель: Безумно люблю баллады. Здесь я могу полностью открыться и донести все эмоции и историю зрителям и слушателям.

Алиша Эллер: Как Ваши родители отнеслись к Вашей деятельности? Довольны ли они Вашим успехом в карьере певицы? На кого Вы учились? Кем бы Вы хотели стать, помимо певицы?

Рената Штифель: Родители всегда были для меня большой поддержкой и даже сейчас делают все, чтобы моя мечта сбылась. Я закончила Эстрадно-цирковую академию, факультет эстрадного пения. Помимо пения, я бы еще хотела заниматься дизайном интерьеров.

Анастасия Хорликова: Многие знаменитости являются коллекционерами. И это не удивительно, всё начинается с подарков или сувениров из разных городов. Жизнь творческих людей так или иначе связана с путешествиями. И у меня к вам такой вопрос: есть ли у вас коллекции, что коллекционируете вы?

Рената Штифель: Коллекционирую... мотоциклы. :))) Сейчас у меня их три разной кубатуры. На этом останавливаться не собираюсь. Мечтаю купить туристический мотоцикл Honda Goldwing для путешествия по Европе.

Надежда Майная

Фото Инны Соколовской