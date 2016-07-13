Квентин Тарантино решил покинуть режиссуру

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что планирует завершить успешную карьеру режиссера.

Об этом пишет Ivona, ссылаясь на Variety.

53-летний двукратный обладатель Оскара и Золотого глобуса Тарантино решил снять пару картин и распрощаться с кинематографией. По его мнению, десять кинолент — это приличная цифра для уважающего себя режиссера.

К слову, Квентин также отметил, что возможно, позже он снова захочет вернуться к съемкам фильмов: "Я планирую остановиться на отметке в 10 фильмов. Так что осталось еще два, если учитывать, что "Убить Билла" для меня один фильм, только разбитый на две части. Допускаю, что в 75-летнем возрасте мне вдруг захочется снять еще одно кино. Но все же все понимают и будут отдавать себе отчет, что Квентин старенький, захотел порадовать соседей по дому престарелых, и не будут ставить это кино на одну полку с первыми десятью", — пошутил Тарантино.

Напомним, заключенный режиссер Сенцов в тюрьме написал четыре сценария.