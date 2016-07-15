Фэнтезийный сериал "Игра престолов" номинирована на 23 премии "Эмми"

В этом году он может быть признан лучшим драматическим сериалом.
Буквально недавно стало известно, что "Игра престолов" лидирует по количеству номинаций на "Эмми".
Об этом пишет russian.rt.com, ссылаясь на американские СМИ.
Данная премия присуждается Академией телевизионного искусства и науки США и признана одной из самых престижных наград в области игрового телевидения.
Сообщается, что сериал поборется за награду в 23 номинациях. В этом году он может быть признан лучшим драматическим сериалом, а также имеет возможность получить награду, например, за лучший продакшн, лучший кастинг и операторскую работу. В прошлом же году "Игра престолов" уже получила 12 "Эмми", что стало рекордом.
Получить свои награды победители смогут 18 сентября на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Primetime Emmys в Лос-Анджелесе.
Напомним, несколько украинских фильмов получили награды на американском фестивале.