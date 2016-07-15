Вакарчук сыграет главную роль в фильме Балаяна

Фронтмен группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук снимется в картине режиссера Романа Балаяна "Ангел".

Об этом сообщает Sputnik.

По словам режиссера, сценарий фильма уже готов. Работа над фильмом должна была начаться осенью, но, в связи с мировым туром группы "Океан Ельзи" съемки перенесли на май 2017 года.

Картина расскажет о судьбе 17-летней девушки, находящейся в психиатрической больнице, и каждый год совершающей оттуда побег. К финалу ленты окажется, что героиня не умалишенная.

Наиболее известные картины Балаяна – "Полеты во сне и наяву", "Храни меня, мой талисман", "Леди Макбет Мценского уезда".

Напомним, украинцам покажут лучшие фильмы Каннского фестиваля.