Наталье Могилевской не по душе результаты "Славянского базара"

Сейчас в Витибске (Беларусь) проходит песенный фестиваль "Славянский Базар-2016".

Конкурс длится уже четыре дня, сегодня — завершающий день.

В этом году конкурс собрал рекордное число участников — представителей 44 государств Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Уже второй раз в рамках "Славянского базара" проходит фестиваль уличного искусства "На семи ветрах": на улицах проводятся художественные выставки, перформансы, спектакли, танцы, чтения стихов и огненные шоу.

Традицию приглашать на фестиваль победителя "Евровидения", прерванную в 2014 году, решили не возобновлять. Украинская исполнительница Джамала не принимает участия в шоу в этом году. Вместо Джамалы с сольным концертом выступил Сергей Лазарев, участник "Евровидения" от России, занявший 3-е место. На "Славянский базар" также также выступили Алла Пугачева, Максим Галкин, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте и многие другие.

Кстати в этом году среди членов жюри украинская певица Наталья Могилевская. Она регулярно публикует на своей странице в Instagram фотографии с фестиваля. "Сегодня день награждения. Не все результаты мне по душе, но я с уважением отношусь к мнению коллег. Слава Богу, премий много — удалось выделить почти всех", — написала певица.

Напомним, Украину на "Славянском базаре" представят подопечная Потапа и студентка-журналистка.