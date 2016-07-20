Музыкант о "Евровидении" — это конкурс фриков

В европейском масштабе победа Джамалы на "Евровидении" вряд ли что-то означает.

Так заявил музыкант, байкер и журналист, лидер группы "Вперше чую" Григорий Вагапов на чате в "Главреде".

"Я рад, что Джамала сделала "Евровидение". Но я не знаю, насколько это важно в европейском масштабе. "Евровидение" — это конкурс фриков, и получать с этого какие-то политические дивиденды — некоректно".

Музыкант также завил, что сам не планирует участвовать в конкурсе. "Я не планирую участвовать в "Евровидении", но в Украине, думаю, оно пройдет на ура. После гей-парада ничему не удивляюсь", — заявил Вагапов.

Напомним, Одесса указала локации для проведения "Евровидения-2017".