Украинский байкер рассказал, как на российских трассах поют гимн Украины

Украинский байкер, музыкант и лидер группы "Вперше чую" Григорий Вагапов поделился впечатлениями от своего 20-дневного путешествия по России.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

Общаясь с читателями, Григорий рассказал, что именно побудило его поехать в мотопутешествие чуть ли не через всю Россию именно сейчас, во время российско-украинского конфликта, как воспринимали в РФ его украинскому байкера в вышиванке, а также как на российских перекрестках поют Гимн Украины.

"Именно то, что между нашими народами сейчас непростые отношения. Когда совсем просто и совсем безопасно кататься, это, пожалуй, неинтересно. Интересно, когда тебя пол-Киева отговаривает ехать. Интересно, когда не знаешь, чем закончится это путешествие. Интересно возвращаться домой, чувствуя себя правым. Возможно, такие путешествия и такой пройденный путь сделает ваши путешествия немного легче. Решайтесь и езжайте. Дорога покажет, кто чего стоит", — обьяснил Вагапов.

Также музыкант и байкер поделился самым ярким впечатлением о своем мотопутешествии.

"Когда ехал на Курган, остановился на распутье, на котором не было знака, куда мне ехать. Через 30 секунд позади меня останавливается старенькая "Волга". Из нее с диким ревом выбегает четыре человека, они подбегают ко мне, берутся за руки и начинают петь гимн Украины. Затем один подошел ко мне вплотную и спрашивает: "Братан, ты из Одессы?". Я говорю: "Нет, из Киева". Тот на мгновение нахмурился, а потом махнул рукой: "Годится!". И далее продолжил петь Гимн Украины. Это были украинские заробитчане, которые уже давно живут там", — рассказал музыкант.

Напомним, музыкант Григорий Вагапов считает, что "Евровидение" — это конкурс фриков.