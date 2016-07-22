Шендерович назвал убийство Шеремета пощечиной Украине

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета является пощечиной Украине и ее силовым службам.

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

В то же время литератор подчеркнул, что оно является знаковым.

"Заказное… Даже не без попыток сделать вид, что это было бытовое. Арматура, нож, отравление. Чтобы потом сказать, что — само… Нет: демонстративное! Чтобы знали, что это теракт", — отметил сатирик.

По словам Шендеровича, первое послание преступления, которое ему приходит в голову, это "месседж всем российским журналистам, выгнанным (и активистам) отсюда (из России — ред.), и работающим в Киеве".

"Ребята, привет, мы здесь, мы вас видим. Вы у нас в руках. Вы живы, потому что мы просто не решили еще, что целесообразно с вами что-нибудь сделать", — добавил собеседник журналистов.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал. Узнать больше о трагедии, а также ознакомиться с версиями причин совершения преступления, можно здесь.