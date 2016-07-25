Одесский кинофестиваль подвел итоги

23 июля в Одесском национальном Академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония закрытия 7-го Одесского международного кинофестиваля.

Об этом пишет mediabusiness.com.

Обладателем Главного приза ОМКФ — Гран-при по результатам зрительского голосования — взял британский фильм "Кто горит, горит, горит…" Чании Баттон. Также Международное жюри во главе с Кристофером Хэмптоном назвало имена призеров в категориях Лучший фильм, Лучший режиссер и Лучшая актерская работа. Режиссера Тараса Ткаченко наградили Золотым Дюком за картину "Гнездо Горлицы" в категории Лучший украинский полнометражный фильм.

"Кто горит, горит, горит..." собрал британских сериальных звезд Лору Кармайкл ("Аббатство Даунтаун"), Джозефа Демпси ("Игра престолов"), Джулиан Райнд-Татт ("Отверженные").

Картина "Гнездо Горлицы" режиссера Тараса Ткаченко. Главные роли в ней исполнили Римма Зюбина и покойный Виталий Линецкий. В рамках ОМКФ состоялась ее мировая премьера. Статуетку "Золотой Дюк" и денежный приз в размере 50 000 гривен победителю вручил член жюри Национальной конкурсной программы Валентин Васянович. Тарас Ткаченко торжественно передал награду актрисе Риме Зюбиной, признав, что этот приз — ее заслуга. "Этот фильм изменил мою жизнь. Я поехала в Вижницу одним человеком, а вернулась совершенно другим. Хочу пожелать всем, кто создает кино, испытывать такие же чувства", — поделилась актриса.

Золотого Дюка в номинации Лучший европейский документальный фильм получила картина французского режиссера Шарля Редона "В Калифорнии" ("In California"). Рада Шешич, член жюри Европейского документального конкура, отметила, что этот фильм не просто расширяет границы документального жанра, но дает возможность зрителю полностью сопереживать героям. Специальный диплом жюри в этой конкурсной программе достался Зосе Родкевич за работу "Мой друг Борис Немцов".

Лучшим фильмом 7-ого Одесского международного кинофестиваля по версии жюри стала картина "Незаконные" ("Illegitimate") представителя румынской "новой волны", режиссера Адриана Ситару. В центре сюжета - брат, сестра и их незаконная любовь. Актерам, представляющим фильм на ОМКФ, Алине Григоре и Робби Урсу, награду вручил глава Международного жюри Кристофер Хэмптон.

Обладателей наград за лучшую актерскую работу объявила продюсер фильма-победителя Каннского кинофестиваля Ребекка О'Брайен: "Манера игры этих двух актрис очень разнилась, но в своем контрасте они прекрасно дополняли друг друга".

Специальными дипломами жюри были награждены "Людоеды" ("Ogres") Леи Фенер и фильм "Загар" ("Suntan") Аргириса Пападимитропулоса.

Ксавье Серон был удостоен звания лучший режиссер за фильм "Смерть от смерти" ("Death by Death"). Награду главному актеру фильма, Жан-Жаку Розену, вручила украинская режиссер Ева Нейман, двухкратный лауреат Одесского кинофестиваля, назвав картину смелой, очаровательной и очень трогательной.

Гран-при 7-го ОМКФ по результатам зрительского голосования был присужден Чании Баттон за фильм "Кто горит, горит, горит…" ("Burn, Burn, Burn"). Продюсер фильма, Дэниэл-Конрад Купер, вышел на сцену, чтобы получить награду из рук президента фестиваля Виктории Тигипко. "В этом фильме не много денег, но много нашей любви. Для нас это невероятно важная награда. Именно зрители, которые рискуют и идут на фильмы без огромной промо-кампании, вдохновляют нас на создание новых картин", — поделился продюсер картины-победителя 7-го ОМКФ.

Напомним, Одесский кинофестиваль показал, что украинцы будут ходить на национальное кино.