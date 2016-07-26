Новая книга про Гарри Поттера стала рекордсменом по предзаказам в США

Книга "Гарри Поттер и Проклятое дитя" установила новый рекорд по предзаказам в США, обойдя по данному показателю предыдущую книгу про мальчика-волшебника, "Гарри Поттер и Дары Смерти", вышедшую в 2007 году.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные крупнейшей американской сети книжных магазинов Barnes and Noble.

Сайт Amazon Books также отметил, что новая книга возглавляет список самых популярных изданий для предзаказа как в печатном виде, так и в электронной версии. Точные цифры пока не разглашаются.

"Гарри Поттер и Проклятое дитя" изначально представляет собой спектакль из двух частей, премьера которого состоится в Лондоне 30 июля. Все билеты были распроданы в первые же часы после начала продажи. Одноименная книга, представляющая собой пьесу, поступит в продажу 31 июля, в день рождения как персонажа Гарри Поттера, так и автора Джоан Роулинг.

Действие в новой книге разворачивается через 19 лет после событий первых семи частей и строится вокруг повзрослевших героев и их детей. Отмечается, что одну из главных героинь, Гермиону Грейнджер, сыграет чернокожая актриса, хотя в снятых по книгам фильмах этот персонаж обладает европейской внешностью.

Всего в мире было продано свыше 450 млн экземпляров первых семи книг серии о Гарри Поттере, а их экранизации собрали в мировом прокате более $7 млрд.

Напомним, актриса из "Гарри Поттера" Эмма Уотсон попала в оффшорный скандал.