Десантник с позывным FM спел о "Сепаратюге" без цензуры

В Сети набирает популярность клип на песню "Сепаратюга", в которой без цензуры рассказывается о войне на востоке Украины.

Соавтор слов и исполнитель откровенной композиции — украинский десантник Богдан Ковальчин со Львовщины.

В своем профиле на Facebook Богдан Ковальчин с позывным FM написал: "Вот она, наша новая песня — "Сепаратюга")) Без цензуры, в простых словах, на эмоциях и в скрежете металлических струн. Надеемся, эта песня придаст вдохновения, настроения и драйва тем, кто на передовой — для будущей победы, а она обязательно наступит! Спасибо всем, кто не стоял безразлично стороне, а поддерживал и помогал крейзанутим чудакам с FoundationMario!!! Ловите нашу премьеру !!!".

До войны Богдан Ковальчин работал на радиостанции, из-за чего впоследствии на фронте и получил позывной FM. В армию парень пошел добровольцем, стал десантником восьмидесятых аэромобильной бригады. Воевал в горячих точках, был снайпером.

Писать песни Ковальчин начал, будучи на Донбассе. А после демобилизации взялся записывать композиции на профессиональной студии: боец хочет выдать сольный альбом фронтовых песен. Кроме того, он является одним из участников масштабного социально-художественного проекта ПисниВийны, который недавно стартовал в Украине. В частности, Богдан — среди исполнителей песни "Дорога на восток", которую спели пять украинских воинов.

Напомним, "Мирко Саблич" записал новую песню: На бэтээрах нах и с русским миром в чердаках.