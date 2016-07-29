Фильм украинского режиссера покажут на Венецианском кинофестивале

В четверг, 28 июля, была объявлена официальная программа 73-го Венецианского кинофестиваля, который будет проходить с 31 августа по 10 сентября 2016 года.

Об этом пишет jetsetter.ua.

Фильмом-открытием киносмотра станет мюзикл Дэмиена Шазелля "Ла-Ла-Лэнд", закроет же Мостру ремейк вестерна "Великолепная семерка", не вошедший в основную программу, авторства режиссера Антуана Фукуа.

Среди нашумевших фильмов, вошедших в основную конкурсную программу, — "Ночные животные" Тома Форда, "Прибытие" Дени Вильнева, "По Млечному Пути" Эмира Кустурицы, "Путешествие времени" Терренса Малика и "Рай" Андрея Кончаловского.

В этом году украинский кинематограф заявлен в документальной секции внеконкурсной программы: зрителям кинофестиваля будет показана новая лента украинского режиссера Сергея Лозницы "Аустерлиц". Съемки документального фильма проходили на территории бывших концлагерей: Дахау, Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Заксенхаузен и Дора-Миттельбау. Картина расскажет о музеях, действующих на территории бывших лагерей смерти.

Состав жюри Венецианского кинофестиваля был объявлен несколькими днями ранее, в него вошли пять женщин и четверо мужчин. Председателем жюри назначен английский режиссер Сэм Мендес, а поддерживать его будут американская художница и режиссер Лори Андерсон, немецкая актриса Нина Хосс, британка Джемма Артертон, франко-итальянская актриса Кьяра Мастроянни, итальянский писатель и драматург Джанкарло Де Катальдо, американский режиссер Джошуа Оппенхаймер, венесуэльский режиссер Лоренцо Вигас и китайская актриса и режиссер Чжао Вэй.

Напомним, Одесский кинофестиваль подвел итоги.