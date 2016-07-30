Порошенко присудил премию Жадану за книгу "Месопотамия"

Президент Петр Порошенко подписал указ о присуждении ежегодной премии главы государства "Украинская книга года", лауреатом в одной из номинаций стал украинский писатель, поэт, общественный деятель Сергей Жадан за "Месопотамию".

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

В ведомстве уточнили, ее удостаиваются авторы, издательства и издательские организации за вклад в популяризацию отечественной книги и развитие издательского дела.

"Жадан получил звание лауреата премии в номинации "За выдающиеся достижения в области художественной литературы", также оно присвоено издательству "Книжный клуб "Клуб семейного досуга", которое выпустило книгу "Месопотамия", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, за весомый вклад в развитие украиноведения награждена автор издания "Украинские народные головные уборы" Галина Стельмащук и "Издательство "Априори", которое напечатало книгу.

"В номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" звание лауреата премии президента получили автор Виталий Рогожа и "Издательско-книготорговая компания "Саммит-книга" за книжное издание "Запороги: роман-трилогия" — часть 1 "Петр Сагайдачный", — говорится в сообщении.

Ранее члены комитета Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко в кинематографической номинации присудили награду режиссеру Олегу Сенцову, который был незаконно осужден в России.